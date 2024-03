Utfortrening på Kvitfjell utsatt tre ganger

Torsdagens utfortrening i Kvitfjell i kvinnenes verdenscup ble avlyst som følge av dårlig sikt og snøfall. Nå er det også usikkerhet rundt fredagens trening.

Tidlig fredag kom beskjeden om at utfortreningen som etter planen skulle starte klokken 11 ble utsatt til 12.

Like etter klokken elleve kom det en ny beskjed om at den utsettes ytterligere 30 minutter til 12.30. Nå melder arrangørene at det klokken 12.20 skal avgjøres hvorvidt treningen kan starte 13.

Lørdag er det utfor i kvinnenes verdenscup i Kvitfjell. Søndag skal det kjøres super-G.

Ragnhild Mowinckel og Kajsa Vickhoff Lie er de eneste norske som stiller til start.