Finaleplassen til Jæger glapp på målstreken i VM-semifinalen

Det ble stopp for Norges håp i semifinalen. Jæger klokket der inn til tiden 51,48 og ble nummer fire i det andre heatet.

Opp til briten Laviai Nielsen på tredjeplass skilte det bare fire hundredeler. Finaleplassene gikk de tre beste fra hver semifinale.

– Hun skal ha for at hun gjør veldig mye rett, men så stokket det seg litt de siste 20-30 meterne. Hun ga det et helhjertet forsøk, og det er vanskelig å se hvor mye annerledes hun skulle ha gjort det, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Tidligere fredag tok Jæger seg videre med et nødskrik. 20-åringen noterte tiden 52,23 da hun så ut til å krysse målstreken som nummer to. Målfotoet ble tatt i bruk og bekreftet plasseringen.

Sharlene Mawdsley fra Irland og franske Amandine Brossier fikk samme tid. De kunne ikke engang skilles på tusendeler.

Jæger satte forrige måned norsk innendørsrekord med 51,05 på 400 meter i polske Torun. Tiden var 0,52 sekunder bedre enn rekorden hun selv satte en uke tidligere i Ostrava i Tsjekkia.

Utendørskravet for å komme til OL i Paris er på 50,96. Jægers norske utendørsrekord lyder 51,03. Jæger kan også ta seg til OL på ranking om det ikke er nok utøvere som har klart kravet.

