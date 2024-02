Nordås stilte med Gjert på pressekonferanse: – Svært viktig for meg

Det er fordi Gjert Ingebrigtsen heller ikke denne gangen er tildelt akkreditering.

– Det er ikke optimalt, men det er som det er, sier Gjert Ingebrigtsen til Nettavisen.

Nordås er klar på hvor viktig treneren er for karrieren hans.

– Gjert er svært viktig for meg. Han tilrettelegger og ordner all logistikk. Han gjør slik at jeg bare kan møte på trening og gjøre det jeg skal. Jeg sparer mye krefter på det. Jeg kan bare kjøre til stadion og løpe, sa Nordås under torsdagens pressekonferanse på Leonardo hotell i Glasgow.

Fredag løper han 1. runde i kvalifiseringen til 1500-meteren. Søndag blir det en eventuell finale om kvalifiseringen går bra.

Nordås overrasket med bronse i VM i friidrett i Budapest sist sommer, men sier at det er noe helt annet å løpe innendørs.

– Jeg løp for å ta medalje i Budapest og klarte det, men var for langt bak til å ta gullet. Skal du vinne, må du ligge lenger framme hele veien, sa Nordås.

Det gjorde han ikke da han satte personlig rekord på 3000 meter innendørs i Madrid 23. februar. Det opplevelsen kalte han for «et sjokk».

– Jeg lå langt bak i feltet lenge og løp dårlig taktisk. Innendørs slipper du ikke unna med en treg start. Det kan du gjøre utendørs, mener 25-åringen fra Rogaland.

Nordås og trener Gjert Ingebrigtsen har oppholdt seg i Spania en stund og kom til Glasgow derfra. Nordås sier at han ikke legger sjela si i det som skal skje i helgen.

– Jeg vil ha en gjennomkjøring i konkurranse. Ikke fordi det betyr så mye, men når jeg først er med så vil jeg gjøre det bra.

