Kerr fikk Ingebrigtsen-spørsmål på VM-pressekonferanse: – Ingen kommentar

26 år gamle Kerr har kommet med gjentatte utspill mot Ingebrigtsen etter at han spurtslo nordmannen og tok VM-gullet på 1500 meter i Budapest i fjor. I et nylig intervju med BBC sa han at personlighetene deres «krasjer».

Torsdag stilte Kerr til offisiell pressekonferanse foran innendørs-VM på hjemmebane i Glasgow. Der fikk han spørsmål av en journalist om Ingebrigtsen-feiden.

Det ble blant annet henvist til at Ingebrigtsen nylig sa til TV 2 at han hadde slått Kerr «med bind for øynene»

– Ingen kommentar, sa en smilende Kerr torsdag.

Spørsmålet skapte latter på podiet der briten hadde selskap av ukrainske Jaroslava Mahutsjykh, nederlandske Femke Bol og amerikanske Grant Holloway.

– Vokt deg vel for hva du svarer, gliste Holloway på spørsmålet.

Tidligere har ikke Kerr vært like tilbakeholden på spørsmål om Ingebrigtsen.

Briten skal løpe 3000 meter på hjemmebane i Glasgow denne uken. Ingebrigtsen deltar ikke. Han forbereder seg til utendørssesongen.