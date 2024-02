Formel 1-starten: Her er svarene på det du lurer på

Tidenes lengste sesong i motorsportens største gren vekker interesse verden over. 24 løp står på programmet. Dette er snakkisenes før start:

Hvem er favoritten til å vinne tittelen?

Red Bulls forberedelser til den nye sesongen har blitt totalt overskygget av anklagene mot teamsjef Christian Horner. Briten, som kjemper for å redde sin egen karriere etter påstander om «upassende oppførsel» fra en kvinnelig kollega, insisterer på at det er «business as usual» hos Red Bull. Utenfor banen har det neppe vært akkurat det, men på asfalten virker mye å være som før.

Med en oppgradert versjon av fjorårsbilen satte regjerende verdensmester Max Verstappen et voldsomt tempo på åpningsdagen av forrige ukes testkjøring. Han kjørte da 1,1 sekunder raskere enn noen annen.

I etterkant oppsummerte Damon Hill, verdensmester fra 1996, følelsen han satt med slik: «Han gleder seg. Han håner oss. Han vet. Dette året blir én lang seiersrunde. Du kan ikke misunne noen suksessen de har. Alt vi kan gjøre er å se og beundre.»

Kan noen utfordre Verstappen og Red Bull?

Ferrari avsluttet 2023 med fem pole position-posisjoner på de ni siste løpene, og Carlos Sainz sto bak sesongens eneste Grand Prix-seier som ikke endte i hendene på Red Bull (i Singapore). Det italienske laget har jobbet hardt i løpet av vinteren med å tette gapet til Red Bull.

Ferrari kan hente oppmuntring i en problemfri test i forrige uke, og tempoet bilene holdt var også relativt bra. Sainz toppet listene den andre dagen, mens Leclerc var best på siste dag – om enn på raskere dekk enn Verstappen.

I etterkant sa en optimistisk Leclerc: – Vi er på et mye bedre sted, og dette er en lettere bil å kjøre. Følelsen var god. Vi har nå vært stabile fra dag én, og dette vil hjelpe oss i løpene.

Hva med Lewis Hamilton og Mercedes?

Lewis Hamilton forbløffet en hel idrettsverden ved å avslutte Mercedes-karrieren etter årets sesong. I 2025 kjører han for Ferrari. Nyheten kom tidligere denne måneden og var sannsynligvis vanskelig å fordøye for Mercedes-toppene. Hamilton tok selv avgjørelsen, som han beskriver som den vanskeligste i livet.

Mercedes er bevæpnet med et nytt bildesign denne sesongen, men – selv om både Hamilton og lagkamerat George Russell snakker om en forbedret og mer pålitelig bil – var det under testene lite som tyder på at de har lukket gapet til Red Bull.

Mercedes endte foran Ferrari i fjorårets konstruktørmesterskap, men bli ikke overrasket om Ferrari starter denne sesongen et hestehode foran.

Hva med de andre lagene?

McLaren leverte solid i andre halvdel av 2023, først og fremst i form av de sju pallplassene til Lando Norris. Men forrige ukes testing tydet ikke på at det britiske laget fortsetter på samme vis. Bahrain-banen har riktignok ikke passet dem så bra de siste sesongene.

Aston Martin endte på femteplass i konstruktørmesterskapet i 2023, med 42-årige Fernando Alonso som ledestjerne. Kanskje venter en ny brukbar sesong der. Videre følger Alpine og Williams, samt de nylig omdøpte RB- og Sauber-lagene (tidligere AlphaTauri og Alfa Romeo). Mange tror Haas vil slite.

Har det vært noen endringer blant førerne?

Nei. Denne sesongens førerkabal er den samme som i fjor. Det er første gang at denne er uendret. Samtidig ligger det an til mer baluba foran neste sesong. Ikke bare går Lewis Hamilton til Ferrari. 13 av de 20 førerne i sirkuset er på utgående kontrakt.

Hva mer skjedde i vinterpausen?

Bortsett fra Hamiltons varslede sjokkovergang skrev hans kommende Ferrari-lagkamerat Charles Leclerc en ny avtale. Den gjør at den 26 år gamle monegaskeren blir i rødt til 2029. Lando Norris forlenget også sin kontrakt med McLaren fram til i hvert fall slutten på 2026-sesongen.

Andretti har jobbet hardt for å bli det 11. laget i VM-sirkuset, men Formel 1-sjefene er ikke positivt innstilt til dette. Det er videre klart at Storbritannias Grand Prix forblir på VM-kalenderen i et helt tiår til, etter at ledelsen på Silverstone signerte en ny langsiktig avtale med Formel 1-eierne i amerikanske Liberty Media.

Hvordan ser terminlisten ut?

24 løp venter i 2024. Det er rekordmange. Dermed blir sesongen den lengste i historien. Den avsluttes i Abu Dhabi ni måneder og seks dager etter helgens åpning i Bahrain.

Kinas Grand Prix er tilbake etter fem års fravær, mens runden i Japan flyttes fra sin tradisjonsrike plass i oktober til april. kalenderen inneholder videre seks sprintløp: Kina, Miami, Østerrike, Austin, Qatar og Brasil.

Sprintformatet er også endret. Kvalifiseringen til sprinten vil nå finne sted på fredag, mens startrekkefølgen for søndagens hovedløp avgjøres lørdag – etter sprinten.

Hva mer trenger jeg å vite?

Hovedløpene i åpningshelgene i Bahrain og Saudi-Arabia vil begge finne sted på en lørdag. Det har sammenheng med den muslimske høytiden Ramadan.

Det er Viasat som sender løpene i Norge.

FAKTA

Formel 1 er den øverste klassen av motorsport som reguleres av Det internasjonale bilsportforbundet (FIA). Verdensmesterskapet i Formel 1 har vært en av de fremste formene for racing i verden siden den første sesongen i 1950.

Ordet formel i navnet betyr at det finnes et sett regler alle deltakende biler og førere må følge. Årets mesterskap består av 24 enkeltløp, og pågår over ni måneder. Starten skjer i Bahrain lørdag.

Kilde: Wikipedia

