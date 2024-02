Norges beste håndballklubb får hjelp: Fem millioner til talentsatsing

Det opplyser stiftelsen i en pressemelding tirsdag. Der vises det til at Vipers gjennom sine resultater de siste årene har bygget erfaring og kompetanse innenfor internasjonal topphåndball.

Sørlandsklubben har blant annet vunnet Champions League tre ganger på rad.

«Ingen andre norske lag har gjort noe lignende. Vipers regnes nå som et av de beste lagene i Europa. Vipers Kristiansand er derfor en viktig og spennende klubb for internasjonale og nasjonale talenter», skriver stiftelsen.

– Vipers setter Kristiansand på kartet, både nasjonalt og internasjonalt. Deres suksess gjør byen rett og slett mer attraktiv for mange. Ved å støtte Vipers, bidrar Cultiva til å sikre gode levekår i Kristiansand, som er en del av vårt formål. Vi heier på Vipers, sier styreleder Kjersti Løken Stavrum.

Unngikk konkurs

Daglig leder i Vipers, Benedicte Løyland, er glad for støtten.

– Dette betyr urolig mye for oss som klubb og vårt prosjekt. Det gjør at vi kan fortsette å være en arena for utvikling av morgendagens håndballstjerner samtidig som Kristiansand blir en enda tydeligere aktør i håndballverdenen. Vi ønsker å være med på at forme håndball- og Idretts-Norge nå og i fremtiden, sier hun.

Vipers Kristiansand opplyste nylig at klubben hadde fått på plass de siste brikkene som forhindrer konkurs.

Ledelsen jobbet iherdig for å innhente et betydelig millionbeløp for å opprettholde likviditeten. Situasjonen måtte løses innen juni for å unngå konkurs.

Tøffe grep

En rekke dramatiske grep ble tatt for å kutte kostnader og å hente inn frisk kapital. Næringslivsaktører sa blant annet ja til å bistå. Katrine Lunde og resten av stjernegalleriet i den suksessrike håndballklubben godtok også kutt i egen lønningspose.

Kultur- og idrettsutvalget i Kristiansand kommune stemte på sin side ja til å redusere leieutgiftene til Vipers med 500.000 kroner.

Vipers klarte i fjor en bragd ingen har klart tidligere i norsk håndball. Tre strake titler i europeisk håndballs gjeveste turnering Champions League skrev Lunde og lagvenninnene inn i historiebøkene med gullskrift.

Søndag tok klubben et nytt NM-gull med finaleseier over Storhamar.