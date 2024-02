Kerr om munnhoggeriet med Jakob Ingebrigtsen: – To personligheter som krasjer

Kerr avsluttet best og spurtslo den seiersvante nordmannen med 27 hundredeler i Ungarn. I et ferskt intervju med BBC forteller Kerr mer om hvordan han oppfatter tvisten mellom de to.

– Rivaliseringen mellom meg og Ingebrigtsen handler hovedsakelig om selvtilliten vår. Jeg mener at jeg er verdens beste på 1500 meter, og det mener trolig han også. Det er morsom balanse mellom to personligheter som sannsynligvis krasjer, sier Kerr.

– Det gjør meg ingenting, for jeg skygger ikke unna konkurranse. Jeg er spent på hva som venter, legger han til.

Ordkrig

Den verbale duellen mellom de to har mer eller mindre vart i de seks månedene som er gått siden VM og vil nok ikke avta med tanke på hva som skal skje i OL i Paris til sommeren.

Det er ennå uvisst om de møtes fysisk før møtet i Paris, men i spaltene vil kampen mellom dem fortsette uavhengig av når de måtte konkurrere mot hverandre igjen.

Kerr har tidligere sagt at Jakob Ingebrigtsen har «store svakheter», mens nordmannen har respondert med at Kerr «bare er en i mengden».

På hjemmebane

Josh Kerr vokste opp med å konkurrere i hallen der innendørs-VM i friidrett arrangeres i Glasgow til helgen. Der skal skotten delta på 3000 meter lørdag.

Jakob Ingebrigtsen har tidligere markert seg sterkt i innendørsmesterskap, men meldte tidlig avbud til årets VM.

– Jeg har ikke løpt for den skotske fansen på lang tid, og det er en stund siden jeg har vist meg fram på mitt beste foran det britiske publikummet på en like lang stund, sier Kerr.