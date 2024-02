Hergeirsson avslører samtaler med forbundet – ønsker fire nye år som sjef

Hergeirsson lettet litt på sløret rundt egen framtid da NTB møtte ham på et pressetreff i Fredrikstad tirsdag.

– Jeg har hatt samtaler med både generalsekretær og president. De ønsker meg videre, sier islendingen og utdyper:

– Jeg trives veldig godt, men jeg har fullt opp med OL og et EM nå. Sånn sett har jeg ikke mye tid til å tenke på dette, men det vil komme en avgjørelse om en måned eller to eller tre.

– Altså før Paris-OL?

– Det er fristende å vente til etter OL, men overfor meg selv og andre er det en fordel å få klarhet i dette. Men seinest etter OL, svarer Hergeirsson.

Må være klar

Hergeirsson tok over jobben som landslagssjef i 2009. Siden den gang har det blitt 15 mesterskapsmedaljer og ni gull. Suksesstrener er et mildt uttrykk.

Hergeirsson sier følgende om hva som blir avgjørende før han signerer en ny avtale.

– Det handler veldig mye om å være klar for å stå i dette i fire år til. Jeg har stor respekt for denne jobben. Enten er det «all in» på alle områder hele tiden, eller så er det ikke det.

Mett på suksess og opplevelser er han åpenbart ikke.

– Akkurat nå har jeg veldig glede av dette og trives veldig godt med det. Men du må være villig til å se fire år til og være sikker på at det er riktig. Det er viktig at det jobbes i fireårsløp. Det er et OL i 2028, og det kommer noen kvalifiseringsmuligheter på veien, sier Hergeirsson.

Solberg-Østhassel fikk fri

Håndballandslaget er denne uken samlet for første gang siden VM i november og desember i fjor. Østerrike venter i to oppgjør. Deretter skal laget ut i kamper mot Sveits og Ungarn i april i Euro Cup.

Hergeirssons tropp til de kommende kampene teller 20 spillere. Keeperne Silje Solberg-Østhassel og Olivia Lykke Nygaard har meldt forfall.

– Silje har fått fri til å pleie familie og seg selv. Hun har hatt litt redusert trening og deltakelse i Györ de siste to ukene. Det handler om totalen. Det har vært en krevende høst og et nytt liv, sier Hergeirsson om småbarnsmammaen.

Kampen mot Østerrike i Halden Arena har avkast klokken 19.15 onsdag. 3. mars møtes lagene i Østerrike.