Hellas vil arrangere alle fremtidige valg av ny IOC-president

Lederen for den greske OL-komiteen sa i et intervju mandag at presidentvalg fra nå av bør legges til Olympia, der de olympiske lekene har sitt utspring.

– Drømmen min er å ha holde disse valgene i Olympia, for å minne alle på hvor lekene startet for 2800 år siden, sa Spyros Capralos til nyhetsbyrået AFP.

– Jeg tror dette alt i alt er noe som vil gi positive vibber til alle i den olympiske bevegelsen, fortsatte han.

Hellas skal etter planen være vertskap for det neste IOC-presidentvalget i mars 2025. Da gir den sittende sjefen Thomas Bach seg. Han ble valgt i Buenos Aires i 2013.

I henhold til den olympisk tradisjonen vil Olympia også være vertskap for seremonien der OL-ilden tennes foran sommerens leker i Paris. Det skjer 16. april.

Ti dager senere, når flammen skal overleveres til Paris-arrangørene, vil Nana Mouskouri, en av tidenes mestselgende plateartister, vært invitert til å opptre, opplyste den greske OL-toppen Capralos mandag.

– Vi håper at Nana Mouskouri vil komme for å synge nasjonalsangene under overrekkelsen, sa han.

– Det ville vært et veldig spesielt øyeblikk, fordi Nana Mouskouri er veldig respektert og kjent både i Frankrike og Hellas, men også over hele Europa og i verden, la Capralos til.

Mouskouri, som har solgt mer enn 350 millioner album globalt, fyller 90 år i oktober.