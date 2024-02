Hamilton holdt sjokkovergangen skjult for foreldrene: – Jeg snakket ikke med noen

Den britiske stjernen rystet Formel 1-miljøet da det 1. februar ble offentliggjort at han fra neste sesong skal kjøre for Ferrari.

– Jeg snakket ikke med noen. Jeg fortalte det ikke til foreldrene mine før dagen det ble annonsert. Ingen visste det, sier Hamilton i en BBC-podcast.

– Jeg ville virkelig gjøre dette grepet for min egen del. Til syvende og sist måtte jeg finne ut hva som ville være best for meg, legger han til.

Den toårige avtalen han inngikk med Mercedes i fjor hadde en opsjon på et andre år. Den benyttet ikke Hamilton seg av.

Stjerneføreren informerte Mercedes-teamsjef Toto Wolff om avgjørelsen om å forlate laget kun én dag før en planlagt frokost hjemme hos Wolff. De to har blitt nære venner gjennom årene etter at Hamilton ble del av Mercedes i 2013.

39 år gamle Hamilton og Michael Schumacher har begge syv Formel 1-titler i karrieren. Briten er samtidig den ubestridte statistikklederen med 103 løpsseire og 104 pole position-posisjoner.

Hamilton har tidligere snakket om fristelsen det er å kjøre for Ferrari.

– Jeg hadde ikke mye tid til å tenke, og jeg måtte bare følge magefølelsen min, så jeg bestemte meg for å gripe muligheten, sier han.

Hamilton starter sin siste sesong med Mercedes lørdag i Bahrain.