Vipers ristet av seg Storhamar – tok NM-gull for sjuende år på rad

Sørlendingene slet innledningsvis mot et påskrudd Storhamar-lag. Særlig ute til venstre skapte Mia Solberg Svele og Kristin Venn trøbbel for Vipers. I forkant av den ene scoringen fant Svele lagvenninnen med en utsøkt pasning.

– Telepati og spektakulært, utbrøt TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Etter drøyt halvspilt førsteomgang ledet Storhamar 9-6, og Vipers tok timeout. Det fikk fart på stjernelaget, og i løpet av kun fire minutter vendte de rosakledde til ettmålsledelse. Mot slutten av førsteomgangen reiste Vipers fra Storhamar, og storfavorittene kunne til slutt feire NM-gull.

– Jeg synes Vipers har framstått veldig solide. Det går virkelig unna her. Vi ser hvor raske de er når de umiddelbart straffer Storhamar, sa TV 2-ekspert Gro Hammerseng-Edin.

Årets sesong har vært alt annet enn en dans på roser for den tredoble Champions League-vinneren fra Kristiansand. For kort tid tilbake ble det gjort kjent at den norske storklubben hadde store økonomiske problemer. 5. februar bestemte Vipers-spillerne seg for å godta lønnskutt for å hjelpe klubben.

– Det er jo betenkelig at et lag som vinner mesterligaen tre ganger på rad, bare noen måneder senere befinner seg i en sånn situasjon, uttalte håndballekspert Bent Svele til NTB i slutten av januar.

16. februar falt de siste brikkene som gjør at klubben unngår konkurs på plass.

«Sammen med en stor gruppe mennesker har vi klart å komme til en løsning som gjør at Vipers Kristiansand kan opprettholde aktiviteten og sportslig satsing i fremtiden», opplyste klubben.