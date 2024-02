Idrettens voldgiftsrett avviste Russlands anke – forblir utestengt fra IOC

Idrettens voldgiftsdomstol (CAS) avviste Russlands anke med den begrunnelse at IOCs avgjørelse ikke bryter med de olympiske reglene.

IOC vedtok 12. oktober å suspendere Russlands olympiske komité (ROC) med umiddelbar virkning. Årsaken var at ROC hadde tatt opp regionale idrettsorganisasjoner fra annekterte områder i Ukraina som medlemmer. IOC mener dette er brudd på det olympiske charteret.

Suspensjonen innebærer blant annet at Russland ikke har krav på økonomisk støtte fra IOC.

Avgjørelsen i CAS er endelig og kan kun ankes til høyesteretten i Sveits. Det må skje innen 30 dager.

I desember i fjor åpnet imidlertid IOC for å slippe til russiske og belarusiske utøvere i OL i Paris til sommeren som nøytrale.

Ett av kravene for å kunne delta er at ingen av utøverne kan ha noen forbindelse til landenes militære eller etterretningstjeneste. Det vil heller ikke bli russiske eller belarusiske flagg å se under OL og heller ingen avspilling av nasjonalsangene.