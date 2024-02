Friidrettsprofil oppgitt over kontroversielt forslag: – Jeg forstår det ikke

Tidligere i uken uttalte WAs administrerende direktør Jon Ridgeon at de ønsker å fjerne den tradisjonelle planken som utøverne i lengdehopp satser fra.

Målet er å redusere antallet døde hopp. Ridgeon forklarer ideen bak den ønskede regelendringen til podkasten Anything But Footy.

– Vi skal måle fra der utøveren hopper fra til der de lander i sanden. Det betyr at hvert eneste hopp teller. Det skaper mer fare og drama i konkurransene, sier den tidligere hekkeløperen.

Ingar Bratseth-Kiplesund rister på hodet over uttalelsen. Norges beste lengdehopper slutter seg til kritikken om at en slik endring vil ta bort en fundamental del av sporten og fjerne hensikten med å kunne treffe planken.

– Jeg blir oppgitt av idrettsledere som hele tiden skal prøve å revolusjonere øvelser, sier han til NTB.

Ridgeon understreker at man vil prøve konseptet grundig i en testfase.

– Vi skal bruke året på å teste det i ekte omgivelser med veldig gode utøvere. Hvis det ikke består testingen, kommer vi aldri til å introdusere det, sier briten.

Har feilet før

Bratseth-Kiplesund tror endringen vil distansere de som er mest opptatt av sporten fra før.

– Jeg mener at er du friidrettsinteressert, så er du interessert uansett. Man trenger ikke å endre noe som ikke trenger endring.

Trønderen sammenligner ideen med et annet kontroversielt endringsforslag som ble diskutert for fire år siden. Det gikk under kallenavnet «Final 3» og gikk ut på at kun de tre ledende hopperne etter fem runder fikk et sjette hopp, og det beste fra den siste runden ble kåret til det vinnende hoppet. Man kunne dermed vinne med et hopp som ikke var det lengste i konkurransen.

Konseptet ble dårlig mottatt blant utøverne og endte opp med å bli skrotet.

– De bryr seg ikke før de ser at det slår feil. De prøver å fikse noe, og så trekker de seg. Jeg forstår det ikke, sier Bratseth-Kiplesund.

Mer forutsigbart

27-åringen tror den potensielle endringen vil gi en mer forutsigbar sport som favorisere favorittene.

– Det tar bort et spenningselement i øvelsen. Det er alltid spennende når en antatt favoritt har to døde hopp, og sånt vil vi miste med dette forslaget.

– Det blir som at man skulle fjernet startskuddet fra 100 meter, eller hatt en selvjusterende stang i høydehopp. Det tar bort et essensielt element, fortsetter Bratseth-Kiplesund.

Han sammenligner det med introduksjonen av videodømming i fotball.

– De kan argumentere for at det blir en bedre TV-sport, men det blir ikke bedre for publikum på stadion. Jeg tror heller ikke det blir en bedre TV-sport, og det tror jeg ikke fotballen ble heller.

– Før kunne man se og gjenkjenne et godt hopp fra tilskuerplass, men det blir mye vanskeligere hvis det er en satsesone. Det tar bort det spontane.

– Mer komplekst

Bratseth-Kiplesund synes at lengde er blitt i overkant teknisk og kontrollbasert.

– Jeg har ikke telling på hvor mange ganger konkurranser er blitt utsatt i 30-40 minutter på grunn av et eller annet teknisk problem. Jeg vil ha tilbake manuell dømming med målebånd, sier han og legger til:

– De tror at de gjør sporten en tjeneste, men det blir bare mer prakkete.

Han mener øvelsen fortjener bedre.

– De mener man vil få flere hopp, og kanskje lenger hopp, men jeg synes ikke det er så enkelt. Det er mer komplekst, øvelsen er mer enn som så.

I 2019 hoppet trønderen 8,10 meter og slo den eldste individuelle norske rekorden i friidrett. Han tror motstanden til WAs visjon for lengdesporten er stor blant utøvere og supportere.

– Det er bare å se på reaksjoner på kommentarfelt på Instagram og lignende. Det er nok ikke mange som ønsker endringen velkommen, sier Bratseth-Kiplesund.

Friidrettslegenden Carl Lewis har vunnet ni OL-gull. Hoppet hans på 8,87 meter i 1991 er fortsatt på tredjeplass over lengste hopp noensinne. Han reagerte med vantro på Ridgeons uttalelser.

– Det er meningen å vente til 1. april med aprilspøker, skrev han på X.