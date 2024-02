Debut for Norges nye landslagssjef – dette er fredagens TV-sport

08.00: Motorsport, Formel 1. Trening 3, sesjon 1 av Bahrain Grand Prix. Fra Bahrain International Circuit. (V Sport 1)

11.00: Golf, DP World Tour. Dag to av Magical Kenya Open, fra Muthaiga Golf Course, Nairobi, Kenya. Kristian Krogh Johannessen er det norske håpet. (V Sport Golf)

11.55: Sykkel, UCI World Tour. UAE Tour, etappe fem: Al Aqah – Umm Al Quwain. Spurtetappe, 182 km. Vegard Stake Laengen, Tobias Foss og Torstein Træen er de norske deltagerne, men ingen av dem er utpregede sprintere (Eurosport Norge)

12.00: Fotball, Europa League. Trekning av åttedelsfinaler. Fra UEFAs hovedkvarter i Nyon, Sveits. (V Sport +)

12.40: Langrenn, NM på ski. Sprint klassisk prolog, kvinner og menn. Fra Beitostølen. (NRK 1)

13.00: Fotball, Conference League. Trekning av åttedelsfinaler. Fra UEFAs hovedkvarter i Nyon, Sveits. (V Sport +)

13.00: Motorsport, Formel 1. Trening 3, sesjon 2 av Bahrain Grand Prix. Fra Bahrain International Circuit. (V Sport 1)

14.00: Snooker, World Snooker Tour. Kvartfinaler i Players Championship fortsetter, fra Telford International Centre, Telford. (Eurosport Norge)

14.40: Langrenn, NM på ski. Sprint klassisk finaler, kvinner og menn. Fra Beitostølen. (NRK 1)

15.45: Skihopp, verdenscup. Skiflygning superkonkurranse menn, fra Oberstdorf. (V Sport 1)

17.30: Håndball, NM junior kvinner. FInale: Gneist J20 – Larvik J20, fra Sør Amfi, Arendal. (TV2 Sport 2)

18.00: Fotball, Nations League kvinner. Nedrykkskvalifisering, kamp 1: Kroatia – Norge, fra Opus Arena, Osijek, Kroatia. Norge må slå Kroatia over to kamper for å beholde posisjonen i A-pulja. (NRK 2)

18.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga. Runde 23: Holstein – Kiel, fra Holstein-Stadion, Kiel. (V Sport 2)

20.00: Snooker, World Snooker Tour. Semifinaler i Players Championship, fra Telford International Centre, Telford. (Eurosport Norge)

20.00: Håndball, NM junior kvinner. FInale: Haslum G20 – Charlottenlund G20, fra Sør Amfi, Arendal. (TV2 Sport 2)

20.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 23: Bayer Leverkusen – Mainz, fra BayArena, Leverkusen. Anført av Xabi Alonso har Bayer Leverkusen en fenomenal sesong, og leder ligaen med åtte poeng ned til Bayern München. (V Sport 2)

20.30: Fotball, spansk Segunda Division. Runde 28: Real Valladolid – Oviedo, fra Estadio José Zorrilla, Valladolid. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, Championship. Runde 34: Leeds – Leicester, fra Elland Road, Leeds. Toppkamp mellom de to beste lagene i engelsk fotballs nest øverste divisjon, og som begge ønsker å returnere til Premier League. (V Sport 1)

21.00: Fotball, La Liga. Runde 26: Real Sociedad – Villareal, fra Reale Arena, San Sebastian. (TV2 Sport 1)

22.00: Golf, PGA Tour. Første dag av Mexico Open, fra Vidanta Vallarta Golf Course, Nuevo Vallarta, Bahía de Banderas, Mexico. Viktor Hovland står over denne helgen. (Eurosport Norge)

01.00: Ishockey, NHL. Grunnserien: Columbus Blue Jackets – Buffalo Sabres, fra Nationwide Arena, Columbus, Ohio. (V Sport 2)

03.00: Ishockey, NHL. Grunnserien: Edmonton Oilers – Minnesota Wild, fra Rogers Place, Edmonton. Mats Zuccarello hadde mål og tre målgivende sist i en fenomenal snuoperasjon for Wild, som jakter en plass i sluttspillet. (V Sport 1)

04.00: Golf, LPGA Tour. Dag tre av Honda LPGA Thailand, fra Siam Country Club Old Course, Pattaya. (V Sport Golf)

04.30: Motorsport, Superbike. Superbike-VM, løp 1 supersport. Fra Phillip Island Grand Prix Circuit, Phillip Island, Victoria, Australia. (Eurosport 1)