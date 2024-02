Glimt ut av Europa etter vilt drama mot Ajax: – De forspilte sjansers kveld

En ellevill fotballkamp i Bodø endte til slutt 2-1 til gjestene fra Amsterdam etter ekstraomganger.

Nederlandske Steven Berghuis så ut til å bli tungen på vektskålen da han hamret inn 1-0 drøye ti minutter før pause, men et kjempetreff fra Patrick Berg med under ti minutter igjen av ordinær tid sørget for balanse i regnskapet og ekstraomganger.

Tidlig i den første var det smått utrolig at ikke Nino Zugelj sendte Glimt i ledelsen. Sloveneren rundet gjestenes sisteskanse, men skuddet gikk dessverre for vertene utenfor det åpne målet.

Det viste seg å koste dyrt. Med drøye fem minutter igjen av andre ekstraomgang lobbet Kenneth Taylor inn 2-1 til gjestene, og nederlenderne kunne juble for avansement.

– Det er de forspilte sjansers kveld i Bodø, konkluderte Viaplay-kommentator Andreas Toft.

Innholdsrikt

Historien kunne imidlertid vært en helt annen.

I løpet av de første ti minuttene etter hvilen hadde Glimt to baller i tverrliggeren, Ajax ble redusert til ti mann og dommeren ga et frispark til Ajax som av fotballekspert Tor Ole Skullerud ble beskrevet som «tøysete».

Kritikken kom etter at hoveddommer Anastasios Sidiropoulos valgte å gi frispark til gjestenes sisteskanse på en dødball der vertene ropte på straffe.

– Der er Ajax heldige, kommenterte Viaplay-ekspert Skullerud.

Ajax-forsvarer Borna Sosa hindret i tillegg en enorm Glimt-sjanse med en mesterlig redning på streken.

Med en drøy halv omgang igjen på Aspmyra fikk Albert Grønbæk marsjordre etter to gule kort.

– Tar den på min kappe

Drøye ti minutter før sidebyttet utnyttet gjestene en feil fra Håkon Evjen på mesterlig vis. Fra 12-13 meter hamret Steven Berghuis inn 1-0 til nederlenderne. Kort tid senere fikk Jens Petter Hauge og Sondre Sørli hver sin store sjanse til å utligne, men Ajax sto imot.

– Jeg tar den selvfølgelig den på min kappe. Vi skaper mye bra og er farlige, men vi må være mer effektive om vi skal vinne dette, sa Evjen til Viaplay i pausen.

Med en drøy halv omgang igjen på Aspmyra fikk Albert Grønbæk marsjordre etter to gule kort. Dermed ble jakten på utligning vesentlig vanskeligere, men Berg fant til slutt veien til nettmaskene og satte inn 1-1.

Europa-eventyr

I det første oppgjøret mellom lagene sist uke briljerte midtbanespiller Grønbæk, og den ettertraktede dansken scoret begge Glimts mål i Amsterdam.

Forrige sesong røk Kjetil Knutsens mannskap ut av conferenceligaen i playoff-runden mot polske Lech Poznan. Glimt var med i gruppespillet i europaligaen høsten i forveien, der 3.-plassen ga en ny mulighet i den nederst rangerte turneringen i Europa.

De siste par årene har Glimt orkestrert flere eventyr i Europa. I 2022 tok de seg hele veien til kvartfinale i conferenceligaen. På veien dit ble storlag som Roma, Celtic og AZ slått. Førstnevnte ble smadret hele 6-1 på Aspmyra i gruppespillet.

Gultrøyene fra Bodø tok i fjor tilbake tronen i Eliteserien, mens det i cupfinalen ble tap for Molde på Ullevaal.

Sliter tungt

Ajax har på sin side opplevd en langt sammenhengende mareritt siden Marc Overmars ga seg i rollen som sportssjef i 2022. Han måtte forlate sin post etter å ha sendt upassende tekstmeldinger til flere av klubbens kvinnelige ansatte.

Sist sesong ble det en skuffende 3.-plass i den nederlandske æresdivisjonen. Etter at 22 kamper er unnagjort av årets sesong befinner Amsterdam-klubben seg 26 poeng bak serieleder PSV på 5.-plass.

– Det er et storlag med et enormt potensial. De får mye «pepper» når det ikke går bra. Vi må se våre muligheter, og så håper jeg vi får se en offensiv Glimt-utgave, sa Knutsen til Viaplay før kampstart.

Mangeårig suksesstrener Erik ten Hag skiftet sommeren 2022 beite fra den nederlandske klubben til Manchester United. I 2019 var han sekunder unna å lede Ajax til finale i Champions League etter å ha tatt seg forbi henholdsvis Real Madrid og Juventus i åttedels- og kvartfinale.













