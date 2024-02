Dani Alves dømt til over fire års fengsel for voldtekt

I tillegg må han betale 150.000 euro i erstatning til offeret. Det tilsvarer 1,7 millioner kroner.

Brasilianeren var anklaget for å ha forgrepet seg på en kvinne på en nattklubb i Barcelona 30. desember 2022. Selv har han hele tiden benektet alle former for seksuelle overgrep.

I forklaringen gjentok han at de hadde frivillig sex, og at han ikke hadde opptrådt voldelig.

– Aldri. Jeg er ikke den typen mann, sa Alves.

Ba om ni år

Han forklarte at den fornærmede hadde tatt ham på kjønnsorganene mens de danset, og at hun frivillig hadde blitt med ham på toalettet. Der utførte den fornærmede munnsex på ham før de hadde samleie, sa brasilianeren.

Alves ble arrestert 20. januar i fjor. Da ble han innkalt til avhør med politiet etter et besøk i Spania. Han ble ikke innvilget løslatelse mot kausjon, fordi retten anså det som sannsynlig at han ville forlate landet dersom han ble løslatt.

Aktoratet ville dømme Alves til ni år i fengsel, mens forsvarerne til den fornærmede ville at han skulle få tolv år.

Merittert

Dani Alves var en av verdens mest suksessrike fotballspillere med en rekke titler for klubber som Barcelona, Juventus og Paris Saint-Germain. Han var med på to Copa America-titler med Brasil og er også OL-vinner med landet.

Så sent som i 2022 var høyrebacken med i den brasilianske troppen i Qatar-VM.

Kontrakten hans med den mexicanske klubben Pumas ble umiddelbart avsluttet etter arrestasjonen.





