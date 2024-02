Tre strafferunder på siste skyting ødela for Norge

Geilo-løperen hadde en kjempeledelse da han skulle sikre gullmedaljen for Norge på den siste skytingen, men seieren endte hos de svenske herrene etter at Christiansen fikk tre strafferunder.

– Det er fryktelig når vi leder med så mye, sa Johannes Thingnes Bø til TV 2.

Thingnes Bø, Sturla Holm Lægreid og resten av det norske landslaget har gjort rent bord individuelt i mesterskapet så langt. Lægreid tok gullet på sprinten, mens Thingnes Bø viste størst styrke på jaktstart og normaldistanse. På de to blandede stafettene har det blitt henholdsvis sølv og bronse.

Sist sesong vant Norge samtlige stafetter i verdenscupen, men kom til kort da det gjaldt som mest i Oberhof.

– Vi ser at det er over snittet krevende forhold i dag, så alle muligheter er åpne for andre enn oss selv, sa Thingnes Bø til TV 2 før start.

Sjaastad Christiansen hadde over ett minutts ledelse da han kom inn til siste skyting. Da han pådro seg tre strafferunder svarte Sverige med fem blinker rett ned.

Mesterskapet i Tsjekkia avsluttes med fellesstarter for begge kjønn søndag.