Hovland forbedret plasseringen etter andre runde i California

Nordmannen gikk første runde på ett slag under par og startet runde nummer to med birdie på første hull. Deretter ble det flere par på rad før han fikk en ny birdie på hull nummer sju. Deretter ble det en bogey på både hull 14 og 15 før en ny birde på hull 17.

Etter runde nummer to ligger nordmannen på tre slag under par. Amerikaneren Patrick Cantlay leder turneringen på 13 slag under par.

Dermed har Hovland forbedret plasseringen noe etter første runde, og har gått opp fra delt 28. plass til delt 20. plass. Andre runde er dog ennå ikke ferdigspilt.

Hovland var påmeldt til Phoenix Open forrige uke, men trakk seg etter å ha prestert under pari i turneringen på Pebble Beach uka før. Han prioriterte trening i Florida.

Amerikaneren Will Zalatoris fikk hole-in-one på fredagens runde. Dermed får både han og caddien hver sin bil av turneringssponsor Genesis.

