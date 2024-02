Tiger Woods hoppet av PGA-turnering med sykdom

Det opplyser PGA på X. Woods er medarrangør av turneringen som spilles i Pacific Palisades i California. Han fikk dermed spesialinvitasjon til å delta.

Woods gikk den første runden torsdag på ett slag over par. Etter seks hull på andre runde lå han på to slag over par totalt. Han valgte å gi seg der sykdom ble oppgitt som grunn.

47-åringen har hatt mye trøbbel med kroppen siden en alvorlig bilulykke i 2021. I etterkant har han spilt noen turneringer, men har slitt med å bevege seg rundt på golfbanen i fire runder.

Foran årets sesong har han uttalt at han ønsker å spille mer.

