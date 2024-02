Norge tok bronsemedalje i lagsprint for menn i skøyte-VM i Canada

Det norske laget besto av Henrik Fagerli Rukke, Bjørn Magnussen og Håvard Lorentzen.

Nordmennene var bare én hundredel foran Kina på fjerdeplass, mens det var 14 hundredeler opp til Canada, som vant lagsprinten foran Nederland. Canada satte i tillegg verdensrekord med tiden 1.17.17.

– Det var fryktelig nært både oppover og nedover, så det kunne like godt ha blitt sjetteplass som å vinne, men det smaker godt med medalje, sa Håvard Lorentzen til NRK etter at bronsen var et faktum.

– Jeg følte at vi fikk til et bra løp, vi misset litt i andre sving, men vi klarte å ta oss sammen og gå bra hele veien inn til mål, sa Bjørn Magnussen.

Bronsen var Norges andre medalje under torsdagens VM-øvelser. Sander Eitrem kunne slippe jubelen løs da han tok bronse på mennenes 5000 meter tidligere torsdag kveld.