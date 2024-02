Tiger Woods tilbake igjen. Møter Hovland i California

70 golfere er klare for turneringsstart torsdag, men det er én av dem som tar det meste av oppmerksomheten.

Torsdag er golflegenden Woods tilbake på gresset for første gang siden han trakk seg fra US Masters for ti måneder siden. Han håper å nok en gang hevde seg i toppen.

– Jeg har spilt her siden 1992 og har likevel aldri vunnet denne turneringen. Forhåpentligvis finner jeg ut av noe og blander meg inn i tetkampen. Kanskje kan jeg ta seieren mot slutten av uken, sier Woods.

Amerikaneren pådro seg alvorlige skader i en bilulykke i 2021, og han har siden slitt med smerter og plager i et bein. I april ble han ankeloperert på ny.

– Jeg har ikke den samme hurtigheten som før, og jeg har ikke muligheten til å trene like mye som tidligere, men jeg jobber fortsatt med å passe på at jeg treffer ballen rent. En av grunnene til at jeg må tilpasse treningen, er at kroppen min endrer seg fra dag til dag og fra uke til uke.

Tiger Woods har vunnet 15 store titler i karrieren og har en rekke rekorder innen golfsporten. I 2019 vant han US Masters for femte gang i karrieren.

Viktor Hovland spiller også turneringen i California. Nordmannen slår ut rundt kl. 18.00.

