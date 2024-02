Full fest og helt nye regler: – Tennis trenger dette

Ruud spilte seg til semifinale i det relativt ferske konseptet UTS (Ultimate Tennis Showdown) hvor reglene fra tradisjonell tennis er endret radikalt.

Kampene er delt inn i fire sett hvor klokken tikker ned fra åtte minutter. I tillegg er det andre regler som at spillerne kun har én serve. Og når tiden er ute, må den ledende spilleren fortsatt vinne ett poeng til for å ta hjem settet. Underveis i hvert sett kan også spillerne bruke et «kort» hvor neste ball kan gi tre poeng istedenfor ett.

– Det er utfordrende, men også på en måte gøy å være litt utenfor komfortsonen og gjøre noe annet enn det man er vant til. Man vet jo aldri hva framtiden bringer, sier Ruud til NTB.

I motsetning til ordinær tennis er det en DJ på jobb mens kampen spilles, og lyskasterne er i full sving. En speaker holder også publikum varme, og mellom settene blir spillerne intervjuet på arenaen.

– Tennis er en idrett hvor det er gjort svært få endringer de siste 100 årene, rett og slett. Utstyret har endret seg og litt teknologi, men mye av reglene er veldig like. Det er gøy å gjøre dette og appellere til et litt yngre publikum òg, forteller Ruud.

Et yngre publikum var det definitivt på Fornebu sist helg. Det var flust av barnefamilier samlet blant de over 4000 tilskuerne.

– Forfriskende

På UTS' egne nettsider opplyser organisasjonen at gjennomsnittsalderen til en tennistilhenger er 61 år, og at det taller øker for hvert år.

Generalsekretær Aslak Paulsen i Norges tennis- og padelforbund er usikker på om de tallene er om tilhengere på stadion, eller om det dreier seg om TV-seere. Han er likevel klar på én ting:

– Tennis trenger et konsept som dette. Jeg tror det er forfriskende for mange, spesielt for dem som ikke er i «menigheten». Det er flere aspekter som gjør at det kanskje er mer spennende og enklere å forstå for nye publikummere, sier Paulsen til NTB.

Forutsigbarheten i det nye formatet er også noe Ruud setter pris på. Han viser til at det er gjort små justeringer i Grand Slam-turneringer som at man ikke må vinne med to game i et 5. og avgjørende sett.

– Det er fint med tradisjoner. Jeg skal ikke si at ATP eller Grand Slam trenger å endre på altfor mye, forteller han.

Kritikk mot lange netter

Men én ting Ruud ønsker å få bukt med, er de fryktelig sene kampene som kan oppstå i Grand Slam-turneringer.

– Noen kamper er ikke ferdig før klokken 2-2.30 som blir litt håpløst for spillernes del i mine øyne.

Det var ikke tilfelle i UTS-kampene som stort sett var over på godt under en time.

– De som ikke vet hva det dreier seg om, skjønner ikke at fra klokken 2.30 skal vi kanskje ha et isbad, sykle ned, dusje, spise og møte mediene. Så kommer du deg til hotellet og må kanskje ha en time med behandling og massasje. Det kan gå opp mot fem timer etter en kamp. Er du ferdig 2.30, er du ikke i seng før 7 om morgenen.

De sene kampene har vært gjenstand for diskusjon i tennismiljøet i lang tid.

– Det er egentlig ikke helt sunt for kroppen og hodets del, sier Ruud.

Plass til begge?

25-åringen drar på smilebåndet når han avslutter sin tankerekke om de lange kampene:

– Du skal være ekstremt spesielt interessert for å sitte og se tennis til 2.30 på natten. Det har ikke jeg noe behov for.

– Litt av nøkkelen her (UTS) er å komme litt vekk fra det, forklarer Ruud.

Og konseptet har trolig klart å engasjere nye supportere og ikke bare «menigheten», som Paulsen omtaler det som.

UTS skal avholde nye turneringer gjennom året med sesongavslutning i London. De to formatene vil bestå fint om hverandre framover, tror Paulsen.

– Alle trodde filmen skulle gå i dass da videokassetten kom. Det har gått bra med kinoen for det. Jeg er ikke noe redd for det. Jeg tror det er rom for begge deler, sier generalsekretæren.