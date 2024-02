Bessebergs forsvarer til angrep på Økokrim: – Tendensiøs bevisførsel

Prosedyren til Christian B. Hjort kom i gang like etter at påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om at Besseberg bør dømmes til tre år og sju måneder i fengsel samt en bot på én million kroner.

– Retten har fått en komplisert og usedvanlig sak. Den er komplisert fordi de avgjørende rettslige spørsmålene er basert på skjønnsmessige vurderinger, og grensen mellom rett og galt er uklar, sa Hjort i sin innledning.

Deretter gikk forsvarsadvokaten til angrep på Økokrim. Han minnet retten om at de første anklagene mot Besseberg gikk ut på at han hadde tatt imot store pengesummer til fordel for Russland i sitt virke som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

– For ham innebærer dette en beskyldning om at han har vært villig til å selge sin sjel for penger. Anklagen i tiltalen innebærer derimot at han ikke har hatt kompasset i orden og takket ja til for mye i representasjonssammenheng.

Hjort har gjennom rettssaken vært kritisk til det han mener har vært forsøk på å overbevise retten om at Besseberg ga russerne konkrete motytelser. Dette er ikke et punkt i tiltalen, og det er heller ikke tidligere anklager om at 77-åringen hjalp til å skjule russisk doping.

Den tråden plukket Hjort opp i prosedyren. Videre reagerte han sterkt på vitnebruken i saken.

– Økokrims bevisførsel har vært tendensiøs. Vi har flere ganger bedt dem klargjøre formålet med denne bevisførselen, men uten å få et klart svar.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon, og anklagene gjelder årene 2009 til 2018. De handler om bestikkelser i form av tre luksusklokker, eksklusive jaktturer, samvær med prostituerte og en leasingbil.