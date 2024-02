Flere gull på skiskyttergutta? Dette er onsdagens TV-sport

13.30: Snooker, BetVictor Welsh Open, andre runde. (Eurosport 1)

14.00: Sykling, Vuelta a Andalucia (Ruta del Sol) i Spania (med norske): 1. etappe, 162,3 km Almuñécar – Cádiar. (Eurosport N)

16.00: Sykling, Volta ao Algarve i Portugal (med norsk lag): 1. etappe, 200,8 km Portimão – Lagos. (Eurosport N)

17.15: Skiskyting, VM i Nove Mesto na Morave, Tsjekkia, normaldistanse: 20 km menn. Etter femdobbelt norsk på jaktstarten søndag er det mye selvtillit i det norske laget. Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen (t.v. på bildet) hadde et durabelig oppgjør da. Nå er det TV2 som har overtatt sendingene for resten av mesterskapet. Det betyr at Ole Einar Bjørndalen og Petter Northug trer inn i ekspertkorpset. (TV2 Direkte)

19.15: Håndball, Eliteserien menn (24. runde): Elverum – ØIF Arendal fra Terningen Arena. (TV2 Sport2)

20.00: Snooker, BetVictor Welsh Open, andre runde. Kveldsprogrammet. (Eurosport 1)

21.00: Fotball, Mesterligaen menn, åttedelsfinaler 1. kamp: Lazio – Bayern München fra Stadio Olimpico. (TV2 Sport1), Paris Saint-Germain – Real Sociedad fra Parc de Prices. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (32. runde): Millwall – Ipswich fra The Den. (Vsport1)

01.30: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Pittsburgh Penguins – Florida Panthers fra PPG Paints Arena. (Vsport2)

03.30: Ishockey, NHL: Arizona Coyotes – Minnesota Wild fra Gila River Arena. Mats Zuccarello gjorde Minnesota Wilds første scoring i 5-3-triumfen over tittelforsvarer Vegas Golden Knights i forrige kamp. Det var lagets tredje seier på rad. (Vsport1)

