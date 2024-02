Maren Lundby inn i idrettens «Hall of Fame»

Ved siden av Lundby er det langrennsløper Hans-Christer Holund, parautøver Nils-Erik Ulset samt skiskytterne Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff som nå får plass i det som er norsk idretts «Hall of Fame».

Beslutningen ble tatt på årsmøtet til Norske Idrettsleder-Veteraner (NIV) i Oslo tirsdag.

Maren Lundby kunngjorde like før jul at hun avsluttet karrieren. Beslutningen ble tatt etter år med helseutfordringer. Hun vant både VM- og OL-gull i løpet av sin svært innholdsrike karriere.

På idrettsgallaen i januar ble hun kåret til årets navn i norsk idrett i kruttsterk konkurranse med utøvere som Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm, Viktor Hovland og Erling Braut Haaland.

I begrunnelsen for tildelingen av plassen i æresgalleriet heter det blant annet at Lundby er «karakterisert som tidenes mest betydningsfulle skihopper uavhengig av kjønn». Hennes innsats for likestilling trekkes fram.

Vurderte tolv kandidater

Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff og Hans-Christer Holund takket også for seg som aktive idrettsutøvere på toppnivå foran inneværende skisesong.

Den sterke trioen har henholdsvis tatt 23, 23 og åtte medaljer fra internasjonale mesterskap. Til sammen har de 46 verdenscupseirer.

Parautøver Nils Erik Ulset har på sin side tatt medaljer både i langrenn og skiskyting i Paralympics. Tingvoll-karen har også en VM-medalje i skiskyting.

Utvalget som har pekt ut de nye medlemmene av æresgalleriet, besto av Petter Riiser, tidligere golfproff Susann «Tutta» Pettersen, NRK-kommentator Jann Post, tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl og tidligere friidrettspresident Anne Thidemann.

I alt ble tolv kandidater til galleriet vurdert. Fem av disse kom gjennom nåløyet.

27 idretter

Æresgalleriet ble etablert av Norske Idrettsleder-Veteraner allerede i 1991. Den gang var det et fysisk bildegalleri i Oslo Spektrum. Senere er samlingen flyttet til Norges Olympiske Museum i Håkons Hall på Lillehammer.

Æresgalleriet er i dag digitalt. Bak står NIV, Norges idrettsforbund og NTB. Utøverne omfatter Norges absolutt fremste idrettshelter fra forrige årtusenskifte til i dag.

201 individuelle utøvere og 31 lag er så langt funnet verdige en plass. Individuelle utøvere vurderes først etter at deres aktive karriere er avsluttet.

27 forskjellige idretter er representert i æresgalleriet.