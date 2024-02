Klæbo vil at langrenn skal se til Superbowl: – Mer show

Med unntak av rettighetshaver Viaplay har ingen norske medier tatt turen over Atlanteren for å dekke langrennsutøvernes verdenscuprenn i Canmore og Minneapolis. Klæbo tror at å skaffe yngre seere er viktig for interessen i tiden som kommer.

– Jeg forstår at mediene ikke tar turen over dammen med tanke på økonomi og så videre. Likevel er det jo et kjent problem at det blir feil nesten uansett hva vi gjør, enten vi vinner eller taper. Vinner vi overlegent, så er det feil, og taper vi er det også feil. Man får aldri blidgjort alle.

Han tror langrennssporten kunne dratt fordel av å lage litt mer show rundt arrangementene.

– Se på Superbowl i går (søndag), der klarer de å bygge litt rundt selve sporten. Kanskje ville det appellert mer til den yngre garde hvis vi lagde litt mer show.

– Da jeg var liten, savnet jeg å se hva utøverne drev med utenfor skisporet. Det var derfor jeg begynte med Youtube og vlogging.

Tiril Udnes Weng tror at gode norske utøvere i andre idretter har gått utover langrenn.

– Nå for tiden er det mange andre idretter som har flere norske stjerner. Det går kanskje litt på det.

Vil ha Northug tilbake

Under mandagens pressekonferanse fra Canmore ble Petter Northug nok en gang tema. Klæbo erkjente at det ville vært bra for sporten å få Northug tilbake.

– Jeg skjønner at mediene interesserer seg for Petter. Ingenting ville vært bedre enn hvis han ble med igjen.

– Jeg tør ikke å avskrive ham. Vi får håpe han får trent bra den kommende tiden og gjøre seg enda mer aktuell neste sesong.

Mange har ment at Petter Northug burde få friplass til neste års ski-VM i Trondheim for å øke interessen rundt mesterskapet. Klæbo stiller seg tvilende til den muligheten.

– Å gi ham friplass hadde skapt mer interesse, men jeg har ikke tro på at det er praktisk mulig. Han har vel sagt at Vasaloppet er hans personlige mål denne sesongen, så får vi bare se om han stiller til start i NM.

Skistads slengkyss

Tiril Udnes Weng er enig med Klæbo om Northugs viktighet for langrennsinteressen.

– Han har gjort mye for sporten, og jeg forstår interessen. Han er den som får flest klikk.

På lørdagens sprint provoserte Kristine Stavås Skistad mange da hun slang et slengkyss til svenskene da hun passerte målstreken og tok seieren.

Weng ser ingen problemer med Skistads feiring.

– Jeg liker det. Det er bra for sporten at vi har henne i gruppa. Jeg synes det er gøy med rivaliseringen mellom henne og svenskene.

