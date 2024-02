Fikk trøst fra mesteren

Tirsdag ble det igjen mange bom på normaldistansen over 15km.

Verken Tandrevold (tre bom totalt), Marit Ishol Skogan (seks), Juni Arnekleiv (tre) eller Ida Lien (åtte) kunne hevde seg i medaljekampen. Tandrevold ble beste norske kvinne på 27.-plass.

– Jeg begynner å bli litt engstelig for stafetten på lørdag, sa TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

– Den har jeg ikke orket å tenke på ennå, svarte Ole Einar Bjørndalen.

Selvransakelse

Tandrevold kom med en selvransakelse etter rennet.

– Akkurat nå er jeg ikke bedre enn dette. I dag fikk jeg ikke opp farten jeg har hatt de andre dagene. Kanskje har de siste dagene kostet en del for meg. Realiteten er at selv med 20 treff så hadde jeg ikke vært helt oppi der. Det er et kjempehøyt nivå og det har jeg ikke akkurat nå, sa hun til TV 2.

Italienske Lisa Vittozzi vant tirsdagens renn i Nove Mesto med feilfri skyting. Hun vant også den hittil eneste normaldistansen over 15 kilometer i verdenscupen denne sesongen.

Tyske Janina Hettich-Walz tok sølvet, mens Julia Simon knep bronsen. Hun har dermed tatt medalje i alle renn hittil (tre gull og en bronse).

– Blindgate

De norske kvinnene har slitt i individuelle konkurranser hittil i VM. Arnekleivs 14.-plass på sprinten var beste resultat før tirsdagens normaldistanse.

Verdenscupleder Tandrevold, som hittil i mesterskapet har slitt med skytingen, bommet hele tre ganger på den første stående skytingen. Dermed var hun fort ute av kampen om pallplass.

– Nå er det tre bom hver eneste gang hun skyter stående. Det er en fryktelig blindgate hun er inne i, sa TV 2-kommentator Ole Kristian Stoltenberg.

Tiril Eckhoff, som i flere år har vært en nær venninne av Tandrevold, jobber som ekspert for TV 2.

– Huff, det der er ikke godt å se. Når man sliter så mye på stående, er det vanskelig å snu det på kort tid, sa Eckhoff.

– Jeg tror hun sliter litt med timingen, rett og slett. Jeg hørte at skuddene var litt sene. Det er veldig dritt når det skjer, for du tror du treffer en annen plass enn du gjør, fortsatte hun.

Tandrevold skjøt ellers feilfritt.

VM i skiskyting - 15 km kvinner Marit Ishol Skogan fikk sin VM-debut. (Heiko Junge/NTB)

Marerittdebut

Marit Ishol Skogan fikk sin VM-debut tirsdag. Sykdom holdt henne utenfor de første konkurransene i Tsjekkia.

Steinkjer-jentas første VM-renn utviklet seg fort til et lite mareritt. Etter én bom på første skyting ble det hele fire på den neste. Hun stoppet på seks bomskudd.

Arnekleiv bommet én gang på hver av de tre første skytingene. Da hjalp det lite at hun skjøt feilfritt på den siste.

Lien var den siste av de norske ute i løypene i Nove Mesto. Hun bommet i likhet med Tandrevold tre ganger på den første stående skytingen.

Svenske Hanna Öberg var regjerende mester i øvelsen etter seieren i fjor. Hun slet også på standplass og bommet tre ganger. Søster Elvira måtte tåle fire bomskudd.





---

FAKTA

VM skiskyting kvinner tirsdag, 15km normaldistanse (antall tilleggsminutter i parentes):

1) Lisa Vittozzi, Italia 40.02,9 (0), 2) Janina Hettich-Walz, Tyskland 0.20,5 min. bak (0), 3) Julia Simon, Frankrike 0.29,6 (1), 4) Selina Grotian, Tyskland 1.01,1 (0), 5) Vanessa Voigt, Tyskland 1.06,2 (0), 6) Lou Jeanmonnot, Frankrike 1.10,6 (1), 7) Justine Braisaz-Bouchet, Frankrike 1.25,8 (3), 8) Khrystyna Dmytrenko, Ukraina 2.10,1 (0), 9) Mona Brorsson, Sverige 2.10,7 (1), 10) Linn Persson, Sverige 2.16,7 (1).

Norske: 27) Ingrid Landmark Tandrevold 4.29,3 (3), 29) Juni Arnekleiv 4.37,0 (3), 68) Marit Ishol Skogan 7.47,0 (6), 77) Ida Lien 8.47,4 (8).

---