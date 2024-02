Utsatte blått kort-avgjørelse etter massiv motstand

Det skapte furore i fotballmiljøet da The Telegraph i går hevdet at England skulle prøve ut ideen om et blått kort i lavere divisjoner.

Ifølge avisen hadde Fotballens internasjonale lovkomité (IFAB) bestemt at det skulle innføres testing av blått kort i Storbritannia, og at dette ville bli kunngjort fredag.

Men fredag meldte avisen at den kontroversielle avgjørelsen utsettes til IFABs generalforsamling i mars.

Både reaksjoner fra supportere, samt den tilsynelatende uenigheten om implementering hos Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har gjort at ideen må revurderes.

Fifa meldte torsdag at ideen om blått kort «kom for tidlig og at den var feil».

Negativ

Newcastle-manager, Eddie Howe, var negativ til nyvinningen under klubbens pressekonferanse fredag.

– Jeg er ingen tilhenger av det for å være ærlig. Det er det gule kort er for. Det nåværende systemet funker bra, det må bare praktiseres riktig. Å legge til et blått kort vil bare føre til mer forvirring, så jeg er imot det, sa Howe.

Dommersjef, Terje Hauge, fortalte til TV 2 torsdag, at Norge ikke hadde noen planer om å innføre blått kort med det første.

– Vi har ikke planer om blått kort i toppfotball sesongen 2024, men vi vil følge med i andre ligaer og prosjektet i breddefotball, sa Hauge.

Nyvinning

Det blå kortet skal vise ut spillere i ti minutter og gis for kyniske forseelser, usportslig opptreden, eller uenighet med dommeren.

Gule og røde kort ble innført til fotball-VM i 1970. Kortene ble introdusert for å løse språkbarrieren mellom dommerne og spillerne fra ulike nasjonaliteter, og samtidig tydeliggjøre for tilskuerne hvem som har mottatt advarsler.

