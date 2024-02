Ruud våknet etter svak start – utklasset Rune i showturnering

– Jeg fikk rundjuling i starten der, men heldigvis hentet jeg meg inn. Jeg ble løftet av hjemmepublikumet. Det var gøy å få den støtten, sa Ruud til TV 2 etter kampen.

– Det er helt surrealistisk at vi har en så vellykket tennisturneringen her i Telenor Arena i lille Norge. Det viser at det er potensial og kanskje kan det komme andre turneringer hit i fremtiden, fortsatte Ruud.

Formatet i UTS er slik at det spilles fire omganger på åtte minutter hver. Den første til å vinne tre omganger går seirende ut av duellen.

Det er også bare tillat med én serve, og dessuten kan spillerne bruke hvert sitt «kort» som gjør at det neste poenget gir tre poeng.

Ruud fyrte opp publikumet på det som er svært nær hans virkelige hjemmebane. 25-åringen fra Snarøya havnet imidlertid tidlig under mot en påskrudd Rune.

– Det er trykk fra Rune og en litt hanglende start fra Ruud. Han kommer ikke helt i gang, sa TV 2-kommentator Sverre Krogh Sundbø.

– Unnskyld, folkens

Rune fortsatte å styre på parketten på Fornebu og vant første omgang med 21-6.

– Unnskyld, folkens. Jeg håper jeg slo alle mine dårligste slag denne omgangen, sa Ruud etter første omgang.

I annen omgang løftet nordmannen spillet mye og utlignet med 14-13-seier, før han gikk opp i ledelsen med 17-12 i omgang nummer tre.

Sterk periode

Dermed måtte Rune vinne siste omgang for å tvinge fram forlengning, men med det norske publikummet i ryggen sikret Ruud seieren med en svært sterk periode der han tok mange strake poeng.

– Dette er den beste stemningen som har vært på en norsk tennisarena, sa Sundbø.

Rune slo Dominic Thiem tidligere fredag, mens Thiem også tapte for Alexander Bublik. Ruud skal møte begge de to sistnevnte lørdag før de to beste i hver pulje går videre til semifinale søndag.

I den andre gruppen er Andrej Rublev, Alex de Minaur, Lucas Pouille og Benoît Paire. I utgangspunktet var Gaël Monfils i puljen, men han ble diskvalifisert fredag. Ifølge TV 2 skal han ha vist dårlig oppførsel overfor turneringsledelsen.

– Det må ha skjedd noe på bakrommet, sa Sundbø.

