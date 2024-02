Medaljevinnerne i Paris-OL får en bit av Eiffeltårnet

Det opplyser Thierry Reboul til nyhetsbyrået Reuters. Han er kreativ direktør for 2024-OL.

– Eiffeltårnet er et viktig symbol for Paris og Frankrike. Det er en mulighet for utøverne til å få med seg et lite stykke av Paris hjem, forteller Reboul.

Metallbiten fra Eiffeltårnet skal sitte i midten av alle medaljene. Jernet stammer fra tidligere oppussing av tårnet og har ligget bevart på hemmelig adresse.

Baksiden av medaljene skal vise den greske gudinnen Nike, flankert av Akropolis på den ene siden og Eiffeltårnet på den andre.