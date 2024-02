Ingebrigtsen-rival suspendert for brudd på meldeplikten

Det er spanske Marca som melder om konkurransenekten. Katir bekrefter den selv i en uttalelse avisen har fått.

– I dag har friidrettens integritetsenhet (AIU) informert meg om en foreløpig utestengelse for det den anser som tre brudd på reglene om meldeplikt de siste tolv månedene, skriver den marokkanskfødte spanjolen.

Katir var egentlig påmeldt til et friidrettsstevne i Valencia onsdag. Han varsler anke av AIUs avgjørelse og mener det ikke stemmer at han var utilgjengelig under flere av kontrollene som er blitt rapportert inn.

25-åringen risikerer i verste fall å gå glipp av sommerens OL i Paris.