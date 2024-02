Vipers-stjernene sa ja til lønnskutt for å hjelpe kriserammet arbeidsgiver

Det opplyser Vipers i en pressemelding mandag.

«I krevende situasjoner er det ingenting som viser bedre samhold enn at alle involverte trekker i samme retning. I dag har klubben og alle enkeltspillere kommet til enighet om et lønnskutt. Trenerteamet har i tillegg gått med på en reduksjon i sin lønn, og fra før av er alle i administrasjonen delvis permittert fra sine stillinger», skriver klubben.

– Vi er fornøyde med å ha kommet til en enighet med spillerne og trenerteamet om en løsning. Klubben er nødt til å redusere kostnadene resten av sesongen, og dette var et viktig steg i riktig retning, sier daglig leder Benedicte Løyland.

Vipers kjemper for å unngå konkurs og har jobbet for å innhente flere millioner kroner fram til juni for å opprettholde likviditeten.

Nylig ringte spillerne rundt til sponsorer i et forsøk på å avhjelpe situasjonen.

Dugnad

«Spillergruppa har hele tiden vært positivt innstilt til å finne en løsning. De har vist et ønske om å investere i klubben, og sammen har vi klart å finne en god løsning for alle parter», skriver Vipers mandag.

Ledelsen takker videre også samarbeidspartnere, frivillige, supportere, privatpersoner og kommunen for å bidra i en vanskelig situasjon.

«Det er viktig å presisere at det fortsatt er en vei å gå, men vi er på vei i riktig retning, og vi ser positivt på å samle sammen de siste midlene klubben behøver for å komme seg gjennom sesongen», heter det i pressemeldingen.

Vipers klarte i fjor en bragd ingen har klart tidligere i norsk håndball. Tre strake titler i europeisk håndballs gjeveste turnering Champions League skrev Katrine Lunde og lagvenninnene inn i historiebøkene med gullskrift.

Ikke første gang

Det er samtidig ikke første gang en norsk håndballklubb ender i en økonomisk avgrunn etter en årrekke med suksess. Larviks totaldominans på 2010-tallet endte med betalingsstopp, fristillinger og degradering i divisjonssystemet.

– Det er jo betenkelig at et lag som vinner mesterligaen tre ganger på rad, bare noen måneder senere befinner seg i en sånn situasjon, sa håndballekspert Bent Svele til NTB nylig.

– Likevel må det understrekes at Vipers har drevet meget godt i mange sesonger og stort sett har hatt overskudd hvert år. De hadde en ambisjon om å få inn nok sponsorinntekter før sesongen, noe det viser seg at de ikke fikk til, la han til.

Lønnskostnadene til klubben skal ha doblet seg fra rundt 11 millioner kroner i 2019 til 22 millioner i 2022.

[ Pengenød i norsk håndball – Vipers-krisen en av flere ]