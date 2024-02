Stormen ødela for 4. runde på Pebble Beach – Hovland på 58.-plass

Kraftig vind tvang arrangøren til å avlyse søndagens spill. Planen var å flytte den 4.-runden til mandag, men natt til søndag norsk tid kom meldingen om at det heller ikke blir noe spill da. Værmeldingene er omtrent like elendige for mandag i California.

– Søndagens storm ved Monterey Peninsula er ventet å fortsette også mandag, het det fra arrangøren.

Dermed ble Wyndham Clark utnevnt til vinner med svensken Ludvig Åberg slaget bak. Det var 30-åringens tredje seier på PGA-touren.

Viktor Hovland fikk aldri opp sitt beste i turneringen og lå på 58.-plass da den var avsluttet med hele 14 slag opp til teten.