Norge nest best på lagsprinten i Canada

Det norske laget klokket inn til 1.18,80 og endte ni hundredels sekund bak Polen.

USA tok den siste pallplassen i Quebec by.

Norge vant én av fem lagsprinter på herresiden i vinterens verdenscup. Seieren kom på hjemmebane i Stavanger tidlig i desember.

Skøyteeliten blir værende i Canada for å forberede seg til VM enkeltdistanser. Mesterskapet er lagt til Calgary og varer fra 15. til 18. februar.

Wiklund langt bak

Ragne Wiklund styrte inn til 10.-plassen på 1500 meter i søndagens verdenscupavslutning. Om under to uker håper hun å gå for medaljer i skøyte-VM.

Oslo-jenta klokket inn til 1.58,35. Det skilte 2,85 sekunder til vinneren Joy Beune fra Nederland.

Wiklund har i vinter tatt flere seirer og pallplasser i verdenscupen, men er den siste måneden blitt satt tilbake av sykdom.

– Ragnes løp bar preg av litt kortere bevegelser enn det hun kan på sitt aller beste. Hun har kanskje ikke jobbet så mye i toppfart i det siste, og det er typisk å miste den delen av treningen når man har vært syk, sa VGTVs skøytekommentator Ida Njåtun om Wiklunds prestasjon i Quebec by.

Fredag ble hun nummer fem på 3000 meter og sikret sammenlagttittelen på langdistanse.

VM enkeltdistanser går også på canadisk is. Det er lagt til Calgary og varer fra 15. til 18. februar. Wiklund i form blir blant medaljekandidatene på 1500 og spesielt 3000 meter.