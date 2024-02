Søndagens direkte TV-sport. Jakter første slalåmseier

09.00: Snowboard, verdenscup i Gaudari, Georgia: Snowboardcross kvinner og menn, utslagsrunder. (Vsport+)

09.30: Alpint, verdenscup menn, slalåm, i Chamonix, 1. omgang. Alexander Steen Olsen (bildet) og et sterkt norsk slalåmlag gjør et nytt forsøk på å få sesongens første alpinseier for det norske herrelandslaget. (TV3)

10.45: Sykkel, verdenstouren for kvinner, Setmana Ciclista Valenciana. (Eurosport N)

11.30: Skihopp, verdenscup kvinner (16 av 27) i Willingen, Tyskland. (Vsport+)

12.30: Alpint, verdenscup menn, slalåm, i Chamonix, 2. omgang. (TV3)

13.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie, Sheffield Wednesday - Hull fra Hillsborough Stadium. (Vsport 1)

13.30: Fotball, engelsk superliga kvinner (13. runde): West Ham – Arsenal fra Chigwell Construction Stadium. (Vsport 2)

13.35: Kombinert, verdenscup menn i Seefeld, Østerrike (3. og siste renn i Seefeld-trippelen), hopprennet. (NRK1 og Eurosport N)

13.45: Dart, 2024 Dart Masters, kvartfinaler. (Vsport+)

14.00: Fotball, tysk Bundesliga for kvinner, Leverkusen – Wolfsburg fra Ulrich-Haberland-Stadion. (Vsport 3)

14.00: Snooker, German Masters, finale. (Eurosport 1)

14.30: Sykkel, VM i sykkelcross for menn fra Tábor i Tsjekkia. (TV2 Sport2)

15.00: Fotball, engelsk Premier League (23. runde): Bournemouth - Nottingham Forest fra Vitality Stadium (Vsport Premier League 2), Chelsea - Wolverhampton fra Stamford Bridge (Vsport Premier League 1), Manchester United - West Ham fra Old Trafford (Vsport Premier League)

15.15: Kombinert, verdenscup menn i Seefeld, Østerrike (3. og siste renn i Seefeld-trippelen), langrenn. (NRK1, Eurosport N)

15.30: Fotball, tysk Bundesliga, Wolfsburg - Hoffenheim fra Volkswagen-Arena. (Vsport 1)

16.00: Sykkel, Volta a la Comunitat Valenciana i Spania (med bl.a. Carl Fredrik Hagen): 5. og siste etappe, 93 km Bétera – Valencia. (Eurosport N)

16.10: Skihopp, verdenscup menn (17 av 32) i Willingen, Tyskland. (TV 3)

16.15: Fotball, spansk La Liga: Granada - Las Palmas fra Los Carmenes. (TV2 Sport Premium)

17.10: Sjakk, Champions Chess Tour 1. turnering (dobbelt utslagssystem), hurtigsjakk (best av 4), 3. dag: 1. finale. Taperrunden, kvartfinaler. (TV2 Sport2)

17.30: Fotball, tysk Bundesliga, Leipzig - Union Berlin fra Red Bull Arena. (Vsport 1)

17.30: Fotball, engelsk Premier League (23.runde): Arsenal - Liverpool fra Emirates Stadium. Helgens storkamp i England. Liverpool kan få åtte poengs forsprang på Arsenal i kampen om ligagull. Det vil selvsagt Martin Ødegaard og hans lagkamerater forhindre. En liten seriefinale hvis vi holder Manchester City utenfor.... (Vsport Premier League)

18.15: Håndball, eliteserien menn, Halden – Kolstad fra Halden Arena. Fredagens nyhet ar at Sander Sagosen har forlenget kontrakten med Kolstad. (TV2 Sport1)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn: Real Betis - Getafe fra Estadio Benito Villamarin. (TV2 Sport Premium)

19.45: Fotball, engelsk superliga kvinner (13. runde), Chelsea - Everton fra Kingsmeadow. Guro Reiten og hennes blå lagvenninner er inne i en god periode. (Vsport 1)

20.00: Snooker, German Masters, finale. (Eurosport 1)

20.00: Dart, 2024 Dart Masters, semifinaler og finaler, fra Milton Keynes i England. (Vsport pluss)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn: Real Madrid - Atletico Madrid fra Santiago Bernabeu. Et byderby i Madrid som det alltid svinger av. (TV2 Sport 1)

01.00: Motorsport, Nascar Cup Series, Busch Light Clash at the Coliseum. (Vsport 3)