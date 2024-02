Hovland raste på resultatlistene etter svak dag på Pebble Beach

Nordmannen er nå på delt 44.-plass etter halvspilt turnering og er tre slag under par totalt. Han har et stykke opp til en topplass.

Svensken Ludvig Åberg, belgiske Thomas Detry og amerikaneren Scottie Scheffler deler ledelsen elleve slag under par. Hovland har fire slag opp til en topp 10-plassering.

Nordmannen åpnet greit fredag med tre birdier og en bogey på de første ni. Men så ble det omvendt på de siste ni: tre bogeyer og en birdie.

På siste hull bommet han på det som fremsto som en enkel putt for par.

Formatet i turneringen fungerer slik at hver proffspiller har med seg en amatør på laget de to første rundene. Der spilles det en lagturnering i tillegg til at proffene innleder sin individuelle turnering.

Hovland hadde med seg Chuck Robbins på sitt lag. Robbins er direktør i teknologigiganten Cisco. De to endte på delt 42.-plass etter å ha falt 15 plasser fredag.

Lørdag og søndag skal kun proffene ut på banen for å gjøre opp om seieren.

