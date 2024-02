Clark satte banerekord på ny tung dag for Hovland på Pebble Beach

Det vil seg ikke for nordmannen i helgens konkurranse i California. For andre dag på rad spilte han en runde på par.

Fire birdier var det positive Hovland fikk med seg på veien, men det var til ingen nytte. Han kom opp i like mange bogeyer, og den første kom allerede på åpningshullet.

I skrivende stund er Hovland på delt 60.-plass. Han startet tredjerunden som nummer 44. Foran avslutningsdagen er han tre slag under par og har en svært lang vei opp til tetsjiktet.

Der ligger Wyndham Clark, som startet dagen på minus fem. 18 hull senere gikk han av banen på minus 17, med 12 under par. Et par korte putter på de tre siste hullene gjorde at han ikke skrev seg inn i historiebøkene med 58 eller 59 slag, men i stedet måtte han ta til takke med 60 slag.

Det holdt likevel til ny banerekord og ledelse før det som kan bli en siste runde på mandag siden det er spådd veldig dårlig vær søndag.

