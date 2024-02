Kilde ber FIS ta lærdom av «skandalehelgen» i OL-løypa: – I utgangspunktet en fin trasé

Der ble de mange fallene fra kvinnenes verdenscuphelg i Cortina et tema. Mikaela Shiffrin, Federica Brignone, Kajsa Vickhoff Lie og Valérie Grenier fikk alle et ublidt møte med den italienske traseen. Den sveitsiske duoen Corrine Suter og Joana Haehlen ødela begge korsbåndet. Uheldig var også lagvenninnen Michelle Gisin.

Totalt mislyktes 35 kjørere å komme seg gjennom Cortina-traseen i de tre fartsrennene som ble avviklet der.

I 2026 er det duket for OL i de tradisjonsrike løypene i Italia.

– I utgangspunktet tenker jeg at Cortina er en veldig, veldig bra trasé. Likevel er det vanskelig å håndtere når hastighetene blir høye. Det er greit at de fikk det rennet her før OL, sånn at det ikke blir samme katastrofe som det var denne helgen her, sier Kilde.

Han mener det er «bra» at alpinsirkuset får en slik gjennomgang.

– Jo mer erfaring du får der, jo bedre er det før OL.

Takker for støtten

Nordmannen erkjenner at det medfører stor risiko å konkurrere blant den ypperste verdenseliten, både for han selv og kjæresten Shiffrin.

– Vi vil kjempe om seirer på ulike steder, men ting skjer i denne sporten. Det er en risikabel sport, og vi kjenner risikoen ved å krasje, sier Kilde.

Shiffrin slapp langt billigere unna sitt fall enn det kjæresten Kilde gjorde. Sammen har de tilbrakt mye tid de siste dagene.

Kilde påpeker at støtten han har fått er uvurderlig.

– Det har vært helt vanvittig, egentlig. Uten dem hadde det ikke vært mulig å gjennomføre i første omgang, innleder Kilde på spørsmål fra NTB.

– Jeg har hatt familien min tett og min bror hjemme som har vært veldig opptatt av at ting skal bli gjort ordentlig. Mamma og pappa kom ned, og det samme gjorde Mikaela og hennes familie. Det har vært en støtte som jeg ikke hadde klart meg uten for å være helt ærlig. Jeg er utrolig takknemlig, fortsetter nordmannen.

– En positiv greie

Avslutningsvis forteller Kilde at han den siste tiden har fått mye tid til å tilbringe med familien.

– Mamma er her fortsatt. Jeg må bli trillet rundt i rullestol, så jeg er helt avhengig av å ha noen her sammen med meg. Det er jeg veldig takknemlig for at jeg har. Jeg hadde gledet meg veldig til å bruke tid med familien i sommer, men nå får jeg muligheten til å være litt mer med dem. Det er en positiv greie, forteller Kilde.

Han skryter av kjæresten og kaller henne en «råtass».

– Hun kom seg ganske fint ut av det og hun er i gode hender hun også, så vi kommer sterkere tilbake, avslutter Kilde.





