Hovland avsluttet sterkt og fikk godkjent åpning

Hovland startet turneringen på Spyglass Hill-banen. Fredag skal nordmannen spille annen runde på Pebble Beach-banen. Da Hovland var ferdigspilt lå han fem slag bak Patrick Cantlay som gikk en god åpningsrunde.

Nordmannen har god kontakt med teten.

Hovland startet første runde på banens tiende hull og åpnet med to birdier i løpet av sine første tre hull. På sitt sjuende hull ble det bogey, men han slo tilbake med birdie like etterpå. I etterkant pådro han seg en ny bogey.

På begge de siste hullene landet Hovland birdie.

Formatet i turneringen fungerer slik at hver proffspiller har med seg en amatør på laget de to første rundene. Der spilles det en lagturnering i tillegg til at proffene innleder sin individuelle turnering. Lørdag og søndag skal kun proffene ut på banen for å gjøre opp om seieren.

Hovland har med seg Chuck Robbins på sitt lag. Robbins er direktør i teknologigiganten Cisco. Dessuten er kjente profiler som Tom Brady og Josh Allen (begge amerikansk fotball), samt Pau Gasol (basketball) med i amatørdelen av turneringen.

Hovland leverte forrykende sist sesong og ble mester i PGA-sluttspillet.

