Vitne om Besseberg: – Han fremsto som en fryktløs diktator

Hamza fortalte i likhet med en rekke øvrige vitner om Bessebergs avgjørende betydning for utviklingen av skiskyting til å bli en suksessidrett, men at han oppfattet en negativ utvikling hos den tidligere skiskytterpresidenten i de siste årene fram mot hans avgang.

– Da ble han stående mer alene og oppførte seg mer og mer autoritært. Dette er ikke uvanlig for ledere som har hatt en stilling lenge, sa Hamza.

Tsjekkeren var leder av Det tsjekkiske skiskytterforbundet og visepresident i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) fra 2018. Aktor Marianne Djupesland fulgte opp med å lese fra et politiavhør der Hamza hadde brukt ordene «fryktløs diktator» om Besseberg.

– Jeg tror ikke at jeg trenger å tilføre noe til det jeg sa i avhøret. Jeg kan bekrefte den autoritære oppførselen til Besseberg, sa Hamza.

Han tilhørte også grupperingen som mente at Anders Besseberg var altfor positiv til russiske Tjumens VM-kandidatur på IBUs kongress i 2016. I et politiavhør beskrev den tsjekkiske IBU-toppen prosessen som «manipulering på vegne av Tjumen» fra Bessebergs side. Hamza mente at opposisjonen ble valset over.

Bessebergs presidentskap i IBU ble avsluttet i 2018. Da ble han erstattet av svensken Olle Dahlin.

– Atmosfæren i IBU er blitt mye bedre siden 2018, sa Hamza i vitnemålet.

[ Anspent og ampert i Besseberg-saken ]

Rådet til å si lite

Under rettssaken i Buskerud tingrett har østerrikeren Klaus Leistner (78) flere ganger blitt utpekt som en av Bessebergs viktigste støttespillere i IBU. Leistner var styremedlem og ansvarlig for IBUs økonomi i 15 år fram til 2021. I likhet med to tidligere vitner er han også mistenkt i en pågående etterforskning i Østerrike.

Da han vitnet onsdag sa han at han ikke ville uttale seg nevneverdig ut over de forklaringene han har gitt i politiavhør. Dette etter råd fra sin advokat.

På forhånd ble han også rådet av tingrettsdommer Vidar Toftøy-Lohne til ikke å si noe som kunne føre at han selv kunne påta seg straffansvar. Leistner svarte likevel på det meste av spørsmål, men hadde ingenting å bidra med når det gjaldt klokkegaver og jaktturer ut over at han kjente til Bessebergs lidenskap for jakt.

[ Internrevisorer knallhardt ut mot Bessebergs bilavtale: – Fremsto som korrupsjon ]

Leistner ble gjennomspurt om den mye omtalte leasingbilen, en BMW X5 som Besseberg disponerte, men som selskapet Infront betalte.

– IBU kunne ikke inngå denne avtalen. Derfor ble den inngått av Infront Norge, sa Leistner på videolink fra Østerrike.

Leistner påpekte at det var pinlig da det ble kjent at det var problemer med denne bilavtalen. Han betegnet det som «kjempeergerlig».

Aktoratet hevder at denne bilavtalen er en avtale som Besseberg ikke burde ha hatt i egenskap av sin rolle som president i IBU, og derfor er den en sentral del i tiltalen om grov korrupsjon.

[ Idrettstoppen Slokvik om Besseberg: – Han fortalte om klokker han hadde fått ]

100.000 kroner

Jiri Spunar, ansatt ved et jaktslott i Tsjekkia, var onsdagens første vitne. Han fortalte blant annet om jakt han hadde organisert for Besseberg og Volker Schmid. Sistnevnte har vært tilknyttet flere rettighetsselskaper, som APF og Infront.

Spunar forklarte at det var Schmid som hadde betalt for disse turene. En av disse turene kostet 100.000 kroner bare for Besseberg.

Påtalemyndigheten hevder at dette er med på å bygge opp under korrupsjonstiltalen. Den sier at Besseberg har fått disse turene betalt i kraft av sin stilling og ikke som privatperson. Besseberg hevder det motsatte, nemlig at han ble påspandert turene som privatperson gjennom sitt vennskap med Volker Schmid.

Schmid ønsket ikke å snakke om disse turene da han vitnet i Buskerud tingrett tidligere denne uken.

Vitneføringen avsluttes 8. februar. Aktoratets prosedyre er lagt til 13. februar, og dagen etter avsluttes rettssaken med prosedyren til forsvaret.

[ Tidligere skiskytterpresident Bøygard pekte på Besseberg-endring: – Merkelig ]