Tomasgaard sikret VM-sølv i Australia

Det ble 2.-plass i medaljeseilasen for Tomasgaard, som fra før var garantert sølv eller bronse i mesterskapet. Hjemmehåpet Matt Wearn tok gullet med klar margin, mens Michael Beckett fra Storbritannia endte opp med bronse.

Det skilte ti poeng fra Wearn til Tomasgaard og ytterligere sju poeng ned til bronsevinneren. VM-seilerne innledet sin konkurranse i Adelaide med en kvalifiseringsserie. Den besto av seks seilaser over tre dager. Deretter ble deltakerne delt inn i et gullfelt, et sølvfelt og et bronsefelt foran finaleserien med seilaser.

Tomasgaard tok OL-bronse i Tokyo i 2021 og blir en klar norsk medaljekandidat også i Paris-lekene til sommeren.

– Dette er veldig gode nyheter for det som skal skje i Frankrike, sa Thomas Nilsson i Norges Seilforbund til NTB tirsdag.

Laser-klassen som Tomasgaard seiler i, har for øvrig formelt byttet navn. Den heter nå Ilca 7, men er kjent som Laser fra tidligere.