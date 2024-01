Råsterk Wærenskjold tok årets første Uno-X-seier i Saudi-Arabia

Den 199 kilometer lange etappen fra Alula til naturreservatet Sharaan ble avsluttet med en fire kilometer lang, men ikke altfor krevende stigning. Spurtsterke Wærenskjold klarte å sitte med feltet helt inn til målstreken.

Der hadde Mandal-gutten mest krefter og sikret Uno-X en pangstart på årets sykkelsesong.

– Det virker som jeg presterer når jeg er langt hjemmefra. Jeg følte meg bra i dag. Det var medvind i spurten, og det passet meg bedre. Jeg er en høy kar, smilte Wærenskjold i seiersintervjuet.

– Det er godt å få en sånn start på sesongen. Man er alltid spent på hvordan formen er. Det virker i hvert fall som vinteren har vært noenlunde, la han til med et smil.

Perfekt løst

Franske Pierre Latour fikk en liten luke til hovedfeltet inn på de siste kilometerne, men franskmannen hadde ikke det som skulle til for å holde unna. Uno-X-laget gjorde et strålende opptrekk for Wærenskjold, som fullførte jobben da Latour ble hentet rett før mål.

Wærenskjold hadde full kontroll på rivalene og kunne feire i god tid før målstreken.

Underveis på onsdagens etappe ble feltet splittet i sidevinden. Wærenskjold var blant rytterne som havnet i en gruppe lenger bak, men mandalitten holdt hodet kaldt.

– Jeg visste at det var viktig ikke å bruke opp alle kreftene i sidevinden, sånn at melkesyra ble sittende i beina til avslutningen. Jeg måtte bare håpe at vi klarte å hente inn dem foran, og heldigvis gikk det, sa Wærenskjold etter karrierens sjuende profesjonelle seier.

– Vi ønsket å holde oss i fremre del av feltet i avslutningen, men ikke helt framme. Det løste vi helt perfekt, fortsatte sørlendingen.

Overtok ledertrøya

Triumfen gjør at Uno-X-profilen nå har samme sammenlagttid som nederlenderen Casper van Uden. Sistnevnte ledet rittet foran onsdagens etappe. Nå har Wærenskjold ledertrøya.

Wærenskjold innledet rittet i Saudi-Arabia med fjerdeplass på åpningsetappen tirsdag. Onsdag var han altså med enda lenger fram da avgjørelsen falt.

Også de to neste etappene i Saudi-Arabia er ventet å ende i massespurt. Det gir Wærenskjold nye seiersmuligheter.

Mandalitten viste seg også fram ved en rekke anledning forrige sesong. Han vant blant annet en tempoetappe i Belgia rundt samt NM-tempoen. Også da ble det en etappeseier i Saudi-Arabia, den gangen den tredje.

Uno-X står foran et nytt meget spennende sykkelår. Det norske laget har sikret seg plass i alle sykkelsportens fem monumenter. Nylig ble det i tillegg klart at det blir Tour de France-start også i 2024.

