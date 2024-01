Amerikanske kunstløpere ber om egen gullseremoni i Paris

Det uttaler Madison Chock, en av ni amerikanere som deltok i lagkonkurransen i vinter-OL for to år siden. Da amerikanske løperne fikk sølvmedaljer rundt halsen i Kina, men har senere rykket opp til gull ettersom Valijevas poeng i lagkonkurransen ble strøket.

Det russiske laget ble dermed flyttet til bronseplass, mens Japan får sølvet. De nye medaljene er ennå ikke delt ut.

– Vi har tenkt på det. Vi vil gjerne ha en ekte olympisk medaljeseremoni. For oss innebærer det en seremoni i Paris-OL til sommeren, omgitt av den olympiske ånden, sier Chock og understreker:

– Det ville vært drømmescenarioet.

– Haster

Tidligere denne uken ble Valijevas dopingutestengelse bekreftet av Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne. Den da 15 år gamle kunstløperen testet positivt på et forbudt stoff før OL, og hun ble til slutt diskvalifisert fra Beijing-lekene.

Sarah Hirshland, direktør for USAs olympiske og paralympiske komité, forteller at hun har fått instruksjoner om å overrekke de amerikanske kunstløperne gullmedaljene deres.

– Jeg har fått klar instruks om at vi bør gi medaljene til det amerikanske laget, og det er det vi kommer til å gjøre. Vi er ivrig etter å gjøre det, for det føles som om det haster, sier hun.

Hirshland tar samtidig også til orde for en medaljeseremoni i Paris.

– Det trenger ikke være en seremoni med alle tre, både gull sølv og bronse. Vi er litt fleksible, sier hun.

Omsider OL-mestere

Foruten Chock var Evan Bates, Nathan Chen, Vincent Zhou, Karen Chen, Alexa Knierim, Brandon Frazier, Madison Hubbell og Zachary Donohue med på USA-laget som tok 2.-plassen i Beijing, men til slutt endte opp med gull.

– Det har vært en lang og vanskelig ventetid, men nå har vi kommet oss hit. Jeg håper dette laget vil bli husket for hvordan vi har håndtert dette utenfor isen like mye som for innsatsen på isen, sier Bates, som er Chocks partner både i privatlivet og på kunstløpbanen.

– Jeg vil bare at vi alle ni skal stå der oppe på toppen av pallen. Det er et øyeblikk jeg knapt kan vente på, fortsetter han.

