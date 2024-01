Álvarez-dobbel i Manchester Citys 3-1-seier hjemme over Burnley – Haaland endelig tilbake på banen

Seieren gjør at City fortsetter fem poeng bak serieleder Liverpool. Pep Guardiolas menn har riktignok én kamp mindre spilt.

Det var på stillingen 3-0 etter 70 minutter spilt at Haaland ble byttet inn for Kevin De Bruyne. Målmaskinen så en smule rusten ut, men viljen var det ingenting å utsette på. Han klarte likevel ikke å gjøre seg tellende i comebacket.

Haaland har ikke vært på banen siden 6. desember, men er likevel delt målscorer med Mohamed Salah i Premier League. De står begge med 14 fulltreffere hver.

Vertene kom ut i et forrykende tempo, og allerede etter 16 minutter sendte Julian Álvarez City i ledelsen. Argentineren har lånt spissplassen mens Haaland har vært ute med skade, og så virkelig ut til å føle på presset med at jærbuen var tilbake i troppen.

For bare seks minutter senere satte Álvarez inn sitt andre for kvelden. De Bruyne, som også nylig har kommet tilbake fra en langt skadeavbrekk, sto for assisten.

Etter hvilen fortsatt City festfotballen da Rodri banket inn vertenes tredje mål, bare 25 sekunder inn i andre omgang.

Tre minutter på overtid satte Ameen Al-Dakhil inn et trøstemål for Burnley. Tidligere Molde-spiss David Datro Fofana sto for assisten.

Haaland har slitt med en belastningsskade i foten siden starten av desember. Nylig røpet trener Pep Guardiola at han har hatt et lite brudd.

Manchester City går nå inn i en travel kampperiode. Dermed passer det godt at viktige brikker som Haaland og De Bruyne er tilbake fra skadetrøbbel.

















(©NTB)