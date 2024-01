Vålerenga-kapteinen tvinges til å legge opp: – Livstruende blodpropp

Strandberg var i fjor kaptein for et Vålerenga-lag som rykket ned fra Eliteserien. 33-åringen åpnet i etterkant opp om et svært tøft år både på banen og privat.

Kapteinen ble operert for en prolaps i ryggen like før jul, og skulle etter planen starte opptrening i starten av februar. Slik blir det ikke, og nå venter ifølge VIF en lang rehabilitering som også innebærer medisiner livet ut.

– Etter operasjonen på Martina Hansens Hospital inntraff en komplikasjon som førte til en livstruende blodpropp i hele venstre bein og opp i magen. Strandberg måtte derfor gjennom en omfattende hasteoperasjon på Ullevål sykehus i midten av januar, sier lege Erik Rosenlund.

Nå har han valgt å stoppe med fotballen. Landslagsstopperen hadde opprinnelig kontrakt med Vålerenga ut kommende sesong.

33-åringen spilte over 300 klubbkamper gjennom karrieren. Han har i tillegg til Vålerenga spilt for blant andre Rosenborg, Krasnodar (Russland), Hannover (Tyskland) og Salernitana (Italia). Han gjorde i august 2022 overgang fra Salernitana til Vålerenga, og siden har han gjort det klart at han ønsket å avslutte karrieren i hovedstadsklubben.

For landslaget ble det 36 kamper siden debuten i 2013. Han har vært en av Ståle Solbakkens mest betrodde menn siden sistnevnte tok over treneransvaret.

Les mer om Vålerenga her!