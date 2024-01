USA jubler for OL-gull etter dopingdisk – Russland kan fortsatt få medalje

I OL i Beijing tok den da 15 år gamle Valijeva gull i lagkonkurransen. Deretter ble det oppdaget at hun hadde testet positivt for doping i forkant av vinterlekene.

Avgjørelsen fra Idrettens voldgiftsrett (CAS) gjør at Valijeva er diskvalifisert fra mesterskapet i Beijing. Det betyr også at Russland mister laggullet og at USA overtar dette.

«Vi er utrolig stolte over våre OL-mestere Nathan Chen, Vincent Zhou, Karen Chen, Alexa Knierim, Brandon Frazier, Madison Chock, Evan Bates, Madison Hubbell og Zachary Donohue. De viser fortreffelighet både på og utenfor isen», heter det i en melding fra USAs kunstløpforbund på X/Twitter.

Selv om USA rykker opp og får gull, er det fortsatt usikkerhet knyttet til de andre medaljene i konkurransen. Nyhetsbyrået AP skriver at Russlands poengsum var såpass høy at selv om Valijevas resultater strykes, kan det fortsatt bli edelt metall foran Canada på fjerdeplass. Japan ligger an til å få sølv, men heller ikke det er bekreftet.

Valijeva testet positivt på hjertemedisinen trimetazidin. Utestengelsen av Valijeva gjelder fra 21. desember 2021. Alle hennes konkurranser etter 25. desember 2021 strykes.