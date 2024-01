Ullern tilbake i Eliteserien etter utrolig sesong

Ullern sitt bandylag rykket ned til 1. divisjon sist sesong etter en utrolig avslutning på sesongen. De knivet med Høvik om å ikke ende på 10. plass, men endte til slutt sist, etter å ha tapt flere jevne kamper mot slutten av sesongen (3-4 for Ullevål etter å ha ledet 3-1, 3–4 for Røa etter å ha ledet og 4–5 for Mjøndalen etter å ha ledet).

Selv om det ble nedrykk sist sesong, klarte klubben å holde på hele stammen fra laget som spilte i Eliteserien. I tillegg flyttet de opp et par spennende juniorspillere, samt at de fikk inn Stabæk-legende Christian Randsborg, som opprinnelig er Ullern-gutt. Han står med tosifret antall NM-gull med Stabæk, men valgte å trappe ned foran denne sesongen og gikk dermed til barndomsklubben.

Har vunnet alle kamper

Med Randsborg på plass har laget vært fullstendig overlegne, og opprykket ble sikret etter 6–1 over Strømsgodset borte lørdag. Bare hør på dette:

· 11 kamper spilt – 11 vunnet

· 110–17 i målforskjell – differanse på 93

· Et snitt på 8,45 måls seiersmargin per kamp

· Har knust Høvik og Ullevål i treningskamper

· Klare for opprykk med tre seriekamper igjen

Ingen feiring – ennå …

Ullern har med andre ord dominerte og gjort akkurat som de har hatt lyst til, med seire som 20-1, 19-2, 16-1, 12–0 og 11–2. Men de har også spilt flere tette og tøffe kamper, som mot Snarøya (4-3), Skeid (4–1) og NTNUI (5-2 og 3-1).

Fridtjof Schmidt i trenerteamet er – naturlig nok – storfornøyd etter at opprykket ble et faktum.

– Det har vært en bra sesong. Vi har fått til vårt eget spill og nådd de målene vi ønsket – bygge selvtillit, lage et eget grunnspill og utvikle våre egne unge spillere. Det var utrolig viktig at ingen sluttet, selv om vi rykket ned, etter sist sesong. Da kunne vi bygge videre på det vi hadde. Vi trengte ikke å bygge opp noe på nytt igjen, og jeg håper at alle blir med neste sesong også, sier han til Dagsavisen.

– De ble ikke feiring etter lørdagens kamp, men det kommer en feiring på tampen av sesongen. Først skal vi bli ferdig med de tre siste kampene. Målet er å vinne de tre, og fortsette den utviklingen av spillet vårt som vi har drevet med hele sesongen.

Bedre enn i fjor

Også flere andre i trenerteamet er stolte over hva laget har fått til.

– Vi har utviklet oss mye dette året. Først og fremst vårt offensive spill, men ikke minst selvtilliten til våre unge spillere. Vi har hatt veldig godt av et år i 1. divisjon, sier Lars Johansen.

– Hvordan har man klart å gå en sesong med kun seire?

– Først og fremst fordi spillerne har trent bedre enn i fjor. Vi har nye garderober, og en skikkelig bra gruppe nå. Vi har fra første kamp forstått at vi kommer til å møte veldig varierende motstand, og forstått at vi først og fremst må tenke på vårt eget spill og vår egen utvikling. Vi har vært flinke til å skape målsetting for kamper og fokus på ganske konkrete ting vi skal få til sammen. Siste halvdel har det vært et mål i seg selv å gå ubeseiret gjennom serien, så får vi sørge for å ikke snuble på målstreken.

Assistenttrener Malin Bromark sier:

– Året i 1. divisjon har vært fint for læring og mestring blant de aller fleste spillerne. Man får jobbet med spilleforståelse litt mer systematisk når man har litt mindre press og bedre tid, som man har i 1. divisjon.

Mange med målpoeng

Med 110 scorede mål på 11 kamper, i snitt 10 per kamp, har det også blitt mange målpoeng på Ullern-spillerne. Den overlegne poengkongen har vært Nicolai Pedersen, med 22 mål og 16 målgivende på 10 kamper.

– Han har hatt en veldig bra sesong. Han er i sitt livs beste form og det kommer ekstra godt fram når vi har et velfungerende grunnspill. Han har et overblikk og en spilleforståelse som er utrolig bra. Så er han flink til å drible seg inn i midten. Nå har han hatt flere å spille fram til, som har gjort at han har fått enda flere målpoeng, sier Schmidt om Pedersen.

Schmidt trekker også fram sin tidligere lagkamerat i Stabæk i Randsborg.

– Christian han har vært en stor trygghet i laget og dratt med seg fin erfaring som har spredt over på unggutta. Han har levert veldig bra på banen, samt utenfor, med sin kunnskap og tips og triks for å bli bedre.

Bromark synes alle på laget har tatt nedrykket og året i 1. divisjon på en god måte.

– Vi har sett muligheter istedenfor å legge for mye fokus på at vi vil tilbake. Veien er målet er vel en bra beskrivelse skulle jeg si. Så vil jeg trekke fram Christian Randsborg som en viktig bidragsyter både på og utenfor banen for lagets utvikling, sier hun.

Johansens oppsummering lyder som følger:

– Nicolay har fått seg tredemølle hjemme og er i sitt livs form. Christian er Norges mestvinnende bandyspiller med 12 NM-gull og har selvfølgelig styrket laget og skapt et langt bedre grunnspill. Lars August Askheim er en utrolig bra keeper og person for gruppa. Han har tatt nye steg og har fått en fortjent plass på landslaget. I tillegg har juniorgutta har tatt store steg. Mads har imponerende 20 assist og er bare 18 år. Jon Henrik Heyedahl og Mikkel Gaasrud er jo svært sentrale spillere i Ullern. På døra banker også en rekke talentfulle guttespillere som har prøvd seg i år, sier Johansen.

Mest fornøyd med to treningskamper

Og selv om de har gjort rent bord i 1. divisjon, er det treningskampene i januar de er mest fornøyde med – 7–2 over Ullevål og 6–3 over Høvik.

– Treningskampen mot Ullevål var en bekreftelse på at man er på vei i riktig retning og at vi hittil har brukt året i 1. divisjon på en god måte. Seriekampen hjemme mot Strømsgodset (12–0) er en av de beste kampen så langt, der vi både klarer å holde tempoet oppe hele kampen, har mye ball og spiller oss til de aller fleste målene. I tillegg holder vi nullen, sier Bromark.

– Det virket som treningskampene mot eliteserielagene (Ullevål og Høvik) var de kampene som betydde aller mest for gruppa. Det høres kanskje rart ut, men det var en bekreftelse på at vi har gjort noe rett i år, sier Johansen.

– Vi har hatt to gode kamper mot eliteserielag. Ullevål-kampen viser at vi har nivået til å spille Eliteserien neste år, sier Schmidt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen