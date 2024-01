Russland får likevel OL-medalje tross Valijevas dopingdiskvalifikasjon

Det er Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) som tirsdag har offentliggjort den nye medaljefordelingen fra vinterlekene i Kina.

USA rykker opp som gullvinner, mens Japan løftes fra bronse til sølv. Russland tildeles bronsemedaljene til tross for at dopingtatte Valijevas poengsummer er strøket fra regnskapet.

Det russiske laget kniper bronsemedaljen med ett poengs margin foran Canada.

Valijevas ti poeng fra friløpet og kortprogrammet er borte, men lagene som til slutt havnet bak Russland er ikke tilkjent ekstra poeng av den grunn.

«ISU er i nær kontakt med Den internasjonale olympiske komité og de relevante ISU-medlemsforbundene med hensyn til gjennomføringen av denne avgjørelsen,» heter det i en uttalelse.

Kan bli CAS-mat

Canadas skøyteforbund har muligheten til å utfordre beslutningen, slik at den må tas stilling til av Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Voldgiftsretten kunngjorde mandag at Valijeva utestenges i fire år for doping. 15 år gammel bidro hun til russisk gull i lagkonkurransen i Beijing. Deretter ble det oppdaget at hun hadde testet positivt for doping i forkant av vinterlekene.

Valijevas prøve viste spor av den dopingklassifiserte hjertemedisinen trimetazidin.

Valijeva ble frikjent av sitt eget forbund i Russland, men Verdens antidopingbyrå (Wada) mente at hun burde utestenges og diskvalifiseres fra lekene. Det gjorde at de sendte saken til CAS.

«Doping av barn er utilgivelig», skrev Verdens Antidopingbyrå i en uttalelse mandag.

Delte bestikk med bestefar

Fra russisk side var reaksjonene sterke. I en uttalelse gjengitt av nyhetsbyrået AFP uttalte OL-komiteen i landet at det er «innledet en krig mot russisk idrett og, som vi ser, er alle metoder tillatt å bruke».

«CAS-avgjørelsen er negativ, men det har i lang tid vært umulig å sette sin lit til objektiviteten og upartiskheten til de internasjonale strukturene», het det videre.

Valijeva og hennes støttespillere har forklart det positive dopingtesten med at hun delte bestikk med bestefaren. Han ble behandlet med trimetazidin etter hjertesykdom.

Utestengelsen av Valijeva gjelder fra 21. desember 2021. Alle hennes konkurranser etter 25. desember 2021 strykes.

