Hermann Tomasgaard er sikret medalje i VM i seiling

Tomasgaard ligger på annenplass i mesterskapet når det gjenstår én medaljeseilas onsdag. Det betyr at han ikke kan falle ut av seierspallen.

Hjemmehåpet Matt Wearn leder mesterskapet, mens briten Michael Becket er treer med 31 poeng. Tomasgaard har 30.

Dermed er det ikke klart hvilken valør det blir på nordmannens medalje, men fjerdemann i sammendraget vil ikke kunne klare å ta igjen Tomasgaard i den aller siste seilasen.

VM-seilerne innledet sin konkurranse i Adelaide med en kvalifiseringsserie. Den besto av seks seilaser over tre dager. Deretter ble deltakerne delt inn i et gullfelt, et sølvfelt og et bronsefelt foran finaleserien med seilaser.

– Det er helt fantastisk

De ti beste i gullfeltet avanserer så til medaljeseilasen, der poengene teller dobbelt.

Foran avgjørelsen onsdag har Tomasgaard et lite grep om sølvet. Samtidig er det langt opp til ledende Matt Wearn. Mye skal dermed gå galt for australieren, samtidig som Tomasgaard skal levere helt på topp, om VM-gullet skal havne på norske hender.

Tomasgaard kan samtidig ende sist onsdag og likevel ikke miste medaljen.

– Det er helt fantastisk. Hermann var litt uheldig i dag med det siste løpet i dag, der han seilte sitt dårligste løp hittil. På tolv seilaser har han samtidig ikke vært dårligere enn sjuendeplass, sier Thomas Nilsson i Norges Seilforbund.

Med innsatsen i VM seiler Tomasgaard opp som en norsk medaljekandidat under sommerens OL i Paris.

– Dette er veldig gode nyheter for det som skal skje i Frankrike, sier Nilsson.

Bronse i Tokyo

Tomasgaard tok bronsemedaljen under OL i Tokyo. Det var Norges første seilermedalje i olympiske leker på 17 år.

Laser-klassen Tomasgaard seiler i har for øvrig formelt byttet navn. Den heter nå ILCA, men er kjent som laserklassen fra tidligere.

Uffe Tomasgaard, bror av Hermann, er nummer 29 i VM i Australia. Christoffer Sørlie følger på 36.-plass.