Anspent og ampert i Besseberg-saken

70 år gamle Schmid er beskrevet som en god jaktvenn, mentor og sparringpartner av den korrupsjonstiltalte, tidligere presidenten i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). De dro på jakt sammen over flere år etter at de ble kjent under OL i Lillehammer i 1994.

Schmid startet selskapet APF Marketing i 1985. Dette var et selskap som forhandlet markedsavtaler blant annet for og med IBU. APF gikk senere inn i selskapet Infront som selger markeds- og TV-rettigheter i stor skala. Schmid gikk inn i Infront som styremedlem og rådgiver etter at han solgte seg ut av APF.

Gjennom hele rettssaken har aktorat forsøkt å vise den tette forbindelsen mellom Schmid og Besseberg, og at dette kan beskrives som grov korrupsjon i henhold til tiltalen.

Under tirsdagens rettsdag ble det servert mye teknisk, avansert og detaljert juss om prosessuelle temaer. Til tider var stemningen anspent og amper.

Via tolk og advokat

Volker Schmid var tydelig på at han ikke ville svare på spørsmål om eventuelle gaver og fordeler gitt til IBU og Anders Besseberg. Han var klar på at han kun ville forklare seg om sitt personlige forhold til Besseberg og om enkelte jaktturer.

Rettens dommer Vidar Toftøy-Lohne opplyste da også før forklaringen begynte at Schmid ikke var nødt til å forklare seg om ting som kunne inkriminere ham selv, som kunne gjøre at han selv påtok seg straffansvar. Schmid har nemlig status som mistenkt i en pågående etterforskning og straffesak i Østerrike.

– Generelt kommer ikke Schmid til å svare på spørsmål rundt rettigheter som ble solgt fra IBU til Infront eller APF, eller spørsmål som gjelder jakt og kjøretøy som har blitt formidlet via Infront, sa forsvareren til Schmid.

Han sa at Schmid heller ikke ville forklare seg om avhøret som ble foretatt av ham av østerriksk politi i Liechtenstein i november 2022.

Aktor opplyser at Volker Schmid kun hadde status som vitne i november 2022, men at han senere fikk endret status og at han da var under mistanke for korrupsjon.

– Etter min forståelse av Liechtensteins rett, så er det slik at når en person skifter status fra vitne til mistenkt, så har denne personen rett til å motsette seg opplesning av tidligere avhør, sa Schmids advokat.

– Jeg anbefaler klienten min ikke å svare på disse spørsmålene. Generelt gjelder det avtaler han har inngått med Infront. Det samme gjelder korrespondanse omkring de samme avtalene. Schmid ville heller ikke kommentere kvitteringer og regninger som Besseberg skal ha sendt til Infront.

Finjuss

Dermed oppsto det også en disputt rundt hvorvidt man kunne lese opp fra et avhør som Økokrim gjorde med Volker Schmid i 2022, før Schmid ble trukket inn i en rettssak i Østerrike.

– Retten i Liechtenstein fastslo at avhøret gjort i november 2022 kunne benyttes i Norge. Men verken Volker Schmid eller retten i Liechtenstein er kjent med at dette er videresendt til retten i Østerrike. Derfor ønsker jeg å verne om interessene til min klient, sa Schmids advokat.

Aktor Marianne Djupesland ønsket ikke å sette opplesingen av avhøret på spissen. Bessebergs forsvarer Christian B. Hjort sa det var greit, avhengig av hvilke spørsmål aktor eventuelt ville belyse i sin prosedyre. I så fall forbeholdt han seg retten til å komme tilbake til om avhøret kunne leses opp.

Dette ble også konklusjonen til rettens dommer Vidar Toftøy-Lohne.

Dermed var det i grunnen ikke mye aktoratet fikk ut av Volker Schmid. På spørsmål fra Bessebergs medforsvarer Mikkel Toft Gimse fortalte Schmid om en trio som ønsket å presse ut Anders Besseberg mot slutten av nordmannens tid som IBU-president.

– Anders tok det tilsynelatende ikke veldig alvorlig, sa Schmid.

– Kan du si noe om hvordan de forsøkte å få ham ut?

– Olle Dahlin i Sverige var imot Besseberg. Det er et misunnelsesforhold mellom Norge og Sverige som jeg ikke kan dokumentere, hevdet Schmid.

– På hvilken måte forsøkte de å få Anders Besseberg ut?

– De baksnakket ham. Gjerne i den retning at han helst dro ut på jakt og at han ikke tok russisk doping alvorlig.

Olle Dahlin overtok som president i IBU etter Anders Besseberg.

Rettsdagens ble også brukt til å lese opp deler av politiforklaringen til Infronts leder Stefan Krauss. Den inneholdt blant annet opplysninger om en bilavtale som aktoratet hevder at Besseberg hadde med Infront. Krauss er også involvert i den nevnte rettssaken i Østerrike og ønsket ikke å møte i norsk rett.

Ansten Østbye vitnet også i egenskap av å arrangere jaktreiser, blant annet i Russland.

